Tottenham, met slechts één Belg, sloopt muur van Crystal Palace pas in slotfase

Tottenham heeft zondag op de valreep de drie punten gepakt tegen Crystal Palace. De Spurs beten lang hun tanden stuk op de verdediging van de thuisploeg, maar Kane zorgde in de slotfase toch nog voor de verlossing. Tottenham kon niet rekenen op Jan Vertonghen en Toby Alderweireld. Mousa Dembélé begon wel in de basis en werd na 80 minuten gewisseld, bij Crystal Palace speelde Christian Benteke de hele wedstrijd in de spits.

Het was een vreemd zicht, Tottenham dat met slechts één Belg in actie komt. Jan Vertonghen sukkelt met de enkel, terwijl Toby Alderweireld last heeft van de hamstrings. Enkel Mousa Dembélé begon in de basis, maar hij kon geen groot verschil maken. Tottenham genoot maar liefst 77% balbezit in de eerste helft, maar het kon Crystal Palace zelden echt in de problemen brengen, al had Harry Kane wel een penalty kunnen krijgen na een vermeende fout van MacArthur.

In de tweede helft werd Tottenham gevaarlijker, maar Crystal Palace hield voet bij stuk en leek op weg naar een broodnodig puntje in de degradatiestrijd. In de 89ste minuut brak Kane echter de harten van de thuisploeg door alsnog de 0-1 te scoren. Tottenham wipt zo voorlopig over Chelsea naar plek vier, al speelt die club straks wel nog tegen Manchester United. Crystal Palace blijft zeventiende en staat net boven de degradatiestreep.