Manchester City blijft wervelen in de Premier League: Arsenal gaat in eigen huis met de billen bloot

Manchester City blijft een genot om naar te kijken in Engeland. Op bezoek bij Arsenal wervelden de jongens van Pep Guardiola opnieuw, met een 0-3 overwinning als gevolg. In een troosteloos Emirates Stadium, niet volgelopen door het slechte weer, nam de eigen aanhang dan ook trainer Arsène Wenger en de spelers stevig op de korrel. Door deze zege vergroot Manchester City zijn voorsprong op eerste achtervolger Manchester United tot 16 punten.

Twijfelt er nog iemand aan dat Manchester City dit seizoen de Premier League wint? De Citizens, met Vincent Kompany en Kevin De Bruyne 90 minuten op het veld, speelden donderdagavond op het veld van Arsenal alvast weer een wervelende partij voetbal. Vooral dan in de eerste helft.

Na iets meer dan een half uur spelen stond de 0-3 eindstand al op het bord in Londen. Met ditmaal geen hoofdrol voor Kevin De Bruyne of Vincent Kompany, beiden 90 minuten op het veld, wel voor de jonge Duitser Leroy Sané. Hij deelde twee assists (Bernardo Silva en David Silva werkten af) uit en scoorde zelf het derde doelpunt.

Nadat de eigen aanhang, slechts 50.000 fans groot door het slechte weer, Arsenal met een striemend fluitconcert naar de kleedkamer had gestuurd, kwam er na de rust wel wat beterschap. Meer zelfs: Arsenal kreeg de kans om terug in de wedstrijd te komen vanop de stip. Pierre-Emerick Aubameyang eiste de bal op… maar zag zijn poging gered worden door Ederson. Die speelde dan ook een vlekkeloze partij, met voor de rust ook een wonderlijke reflexredding om Vincent Kompany van een own goal te houden.

Foto: Photo News

Manchester City werkte de tweede helft daarna op halve kracht af, met al één oog op de terugmatch in de Champions League. Zo verloor Arsenal tweemaal in één week tijd met 0-3 van Manchester City, want vorige zondag hadden de Citizens ook al de finale van de Carabao Cup gewonnen tegen Arsenal, op Wembley, met 0-3. Manchester City vergroot door deze overwinning zijn voorsprong op eerste achtervolger Manchester United tot 16 punten. Arsenal blijft zesde en mag stilaan zijn hoop op de top vier opbergen.

Foto: Photo News