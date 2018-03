Manchester City kraakt ultradefensief Chelsea door Londense fout, Hazard opnieuw gefrustreerd naar de kant

Manchester City blijft onstuitbaar in de Premier League. Ook tegen een erg defensief Chelsea was het oppermachtig, maar had het wel een verdedigende misser nodig om het gaatje te vinden. Bernardo Silva scoorde uiteindelijke het enige doelpunt van de match. Eden Hazard werd opnieuw uitgespeeld als valse nummer negen, maar geraakte door de tactiek van zijn coach amper aan de bal. Een beschamend slecht Chelsea kon geen enkele goede kans bij elkaar voetballen. Vlak voor het einde werd hij ook nog eens naar de kant gehaald.

Na twee makkelijke overwinningen tegen Arsenal, kreeg Manchester City met Chelsea opnieuw een Londense tegenstander tegenover zich. De Citizens deden het wel zonder Vincent Kompany, die op de bank startte. Maar vervanger Laporte trok achterin feilloos mee de muur op. Chelsea, met Hazard als valse 9, kreeg in de hele eerste helft zelfs geen bal richting City-doelman Ederson getrapt.

Foto: Action Images via Reuters

Dan had Thibaut Courtois aan de overzijde een pak meer omhanden. Chelsea-coach Antonio Conte opteerde voor een defensieve aanpak, maar zag met lede ogen hoe Sané zijn verdedigingslinie geselde. Het was dat de Duitser de bal net te hoog mikte en Azpilicueta redding bracht op de lijn dat de 0-0 bij de rust op het scorebord prijkte. Maar met bijna 80% balbezit voor Manchester City was overduidelijk dat Chelsea volledig overrompeld werd.

Foto: AFP

Nog in winterslaap

Maar het was nog altijd wel 0-0. Tot 40 seconden na het fluitsignaal van de tweede helft. Christensen trapte de bal tegen een ploegmaat. Via Aguëro en Silva kwam de bal aan de tweede paal, waar Alonso nog niet ontwaakt was uit zijn winterslaap en de inlopende Bernardo Silva kon binnentrappen.

Foto: Photo News

Nadien zou je verwachten dat Chelsea alles op alles zet om alsnog de gelijkmaker te scoren. Maar niets was minder waar. Conte bleef onbegrijpelijk opteren voor een verdedigende aanpak. Het zoog alle grinta en creativiteit uit de ploeg. Ook een moedeloze Eden Hazard voetbalde zichtbaar geërgerd door de keuze van zijn coach. In de 89ste minuut werd niet een verdediger, maar wel de Rode Duivel naar de kant gehaald voor Alvaro Morata. Dat hij Conte geen blik gunde toen hij het veld afstrompelde, konden we best geloven.

Ook Manchester City had niet veel zin meer om de voorsprong nog verder uit te diepen. De topper tussen de competitieleider en de nummer vijf in de Premier League was al niet om over naar huis te schrijven en kreeg zo nog een mistroostiger einde. Chelsea heeft nu vier uitmatchen op verloren. Het is al veertien jaar geleden dat ze nog zo’n slechte reeks neerzetten.