Mokerslag voor Benteke tegen Manchester United: na gelijkmaker van Lukaku nog onderuit in extra tijd

Crystal Palace leek lange tijd op weg naar een belangrijk punt (of zelfs meer) in volle degradatiestrijd maar bleef uiteindelijk met lege handen achter tegen het grote Manchester United: 2-3. Eigenlijk verdiende de thuisploeg met een beresterke Christian Benteke een zege maar de matig spelende bezoekers konden wél weer rekenen op een doelpunt van Romelu Lukaku én een wereldgoal in de extra tijd van Nemanja Matic.