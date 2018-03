Nog geen 100e doelpunt, maar sterke Lukaku loodst Manchester United wel naar zege tegen Liverpool

Manchester United heeft de topper tegen Liverpool gewonnen met 2-1. Met Romelu Lukaku in de basis stoomden The Red Devils in de eerste helft door naar een 2-0 voorsprong, dankzij twee doelpunten van Marcus Rashford. Na de pauze herpakte Liverpool zich en via een owngoal van Bailly maakte het de aansluitingstreffer. Verder kwamen The Reds niet, Man United houdt de drie punten thuis. Een belangrijke zege met het oog op de Champions League-plaatsen.

Mourinho kon voor de topper opnieuw beroep doen op Marouane Fellaini, terug fit na een vervelende blessure. De middenvelder startte wel op de bank. Dat lot was ook Simon Mignolet beschoren bij Liverpool. Lukaku stond wel in de basis.

“We gaan aanvallend spelen”, kondigde The Special One aan, en hij hield ietwat verrassend woord. Man United startte goed aan de partij en werd na een kwartier al beloond. Lukaku kopte een lange bal door naar Rashford, die goed diep ging. De jonge aanvaller kapte makkelijk Alexander Arnold uit en vervolgens joeg hij de bal loepzuiver en snoeihard voorbij Karius: 1-0.

Tien minuten later was het opnieuw raak. Een sterke Lukaku bikkelde zich in balbezit op een verre bal van De Gea. De Rode Duivel stuurde Mata het straatje in, maar die werd geblokt. De bal rolde in de voeten van Rashford en via een afwijking op Arnold scoorde die een tweede keer: 2-0 en Liverpool in de problemen. Klopp greep in en gaf Van Dijk de opdracht op Lukaku te spelen. Die werd tot dan gedekt door Lovren, maar de Bosniër zag sterretjes tegen onze landgenoot.

Owngoal Bailly

Na de pauze herpakte Liverpool zich en herviel Man United in zijn oude gewoonte: de bus parkeren. Lukaku kwam minder in het stuk voor en The Reds gingen op zoek naar de aansluitingstreffer. Die viel iets voorbij het uur. Mané zette links de actie op, Bailly wilde de voorzet wegwerken maar met een hakje verschalkte de verdediger zijn eigen doelman De Gea.

Mourinho zag het gevaar en gooide met Fellaini zijn trouwste luitenant op het middenveld om te gaan knokken voor de zege. De druk van Liverpool was groot, maar Man United hield wel stand. De Mancunians blijven tweede in de stand en lopen uit tot vijf punten op Liverpool. The Reds kunnen later dit weekend Tottenham over zich zien springen.

