Hazard en Courtois kloppen met Chelsea het Crystal Palace van Benteke

Chelsea heeft zaterdag in de Engelse Premier League met 2-1 gewonnen van Crystal Palace. Eden Hazard en Thibaut Courtois begonnen in de basis bij Chelsea, Christian Benteke bij Palace.

Benteke kon in de eerste helft niet voor gevaar zorgen, en moest na de rust in de kleedkamer blijven. Hazard was de hele wedstrijd bijzonder bedrijvig, maar dat leverde geen assists of doelpunten op. Doelpunten kwamen er wel van Willian (25.) en Martin Kelly (owngoal, 32.) voor Chelsea, en in extremis ook een tegendoelpunt van Patrick van Aanholt (90.).