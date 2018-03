Wie anders dan Salah? Liverpool wint in extremis, missers Benteke breken Crystal Palace zuur op

Crystal Palace blijft in degradatiegevaar verkeren. The Eagles kregen bezoek van Liverpool en kenden een uitstekend wedstrijdbegin. Luka Milivojevic (ex-Anderlecht) zette al vroeg een strafschop om en Palace leidde aan de rust. Na de pauze hing Sadio Mane de bordjes snel gelijk. Christian Benteke kreeg vervolgens twee grote kansen voorgeschoteld om zijn ploeg opnieuw op voorsprong te schieten, maar wrong ze beiden de nek om. In het slot van de partij bezorgde Mo Salah Liverpool alsnog de drie punten.

Voor de Egyptenaar was het zijn 29e doelpunt van het seizoen. Hij evenaart zo Didier Drogba als speler van Afrtikaanse origine met het meeste doelpunten in één seizoen in de Premier League.

Door de zege sprint Liverpool voorlopig naar de derde plaats in de stand, Crystal Palace blijft 16e.

