Kevin De Bruyne weer belangrijk bij Man City, titel tegen stadsrivaal United wenkt

Kevin De Bruyne heeft met Manchester City simpel afgerekend met Everton. Eigenlijk was de match na vier minuten al gespeeld toen Leroy Sane het openingsdoelpunt al vroeg binnenknalde. Het werd uiteindelijk 1-3 in Goodison Park waardoor de Citizens volgende week kampioen kunnen spelen. En dat tegen stadsrivaal United.

De 0-1 mocht er best wezen. David Silva wipte de bal tot bij de tweede paal, waar Leroy Sane niet twijfelde en in één tijd binnen knalde. Na doelpunten van Gabriel Jesus (op assist van De Bruyne) en Raheem Sterling hadden de Citizens bij de rust hun schaapjes al op het droge. Yannick Bolasie verzachtte nog de nederlaag voor de thuisploeg met een eerredder in de 63ste minuut. Maar dichterbij dan de 1-3 konden de blauwhemden niet geraken tegen de competitieleider.

Kevin De Bruyne en co. hebben door de drie punten na de overwinning van Manchester United opnieuw 13 punten voorsprong. Daardoor kunnen de troepen van coach Pep Guardiola volgende week al kampioen spelen. En net dan krijgen ze stadsrivaal United op bezoek in het eigen Etihad Stadium.

“De titel pakken tegen hen zou ongelofelijk veel betekenen voor onze fans”, blikte kapitein Vincent Kompany na de partij bij BT Sport al vooruit naar volgend weekend. “Ik woon al lang genoeg in Manchester om te begrijpen hoe belangrijk dat is voor hen. En ook om te weten hoe belangrijk het is bij United dat wij geen kampioen worden tegen hen. De sfeer zal er goed inzitten.”