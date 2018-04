Tottenham doet gouden zaak tegen Chelsea maar wat bezielde Vertonghen in duel met Hazard?

Tottenham heeft zondag voor de eerste keer in 28 jaar gewonnen op het veld van Chelsea. Het werd 1-3 in de Londense kraker waarin Dele Alli de hoofdrol opeiste. Voor Chelsea lijkt deelname aan de Champions League stilaan onmogelijk te worden.

Na een halfuur spelen schilderde Victor Moses een voorzet op het hoofd van Alvaro Morata. Doelman Hugo Lloris keek vanop de grond toe hoe de Spanjaard de 1-0 in een leeg doel kopte. Christian Eriksen (45.+1) zette vlak voor de rust de bordjes nog gelijk met een knappe uithaal vanuit de tweede lijn. Willy Caballero, die de aan het dijbeen geblesseerde Thibaut Courtois verving, was kansloos tegen de zwiepende bal van de Deen.

.@ChrisEriksen8 zorgt voor een serieuze portie Danish Dynamite! pic.twitter.com/rUe0NSAfxv — Play Sports (@playsports) 1 april 2018

In de tweede helft ontbond Dele Alli van Tottenham zijn duivels. Eerst tikte de Engelsman in de 62e minuut een diepe bal van Dier voorbij Caballero. Vier minuten later maakte hij er in een rommelige fase 1-3 van.

Bij Chelsea stond Eden Hazard de volle negentig minuten op het veld. Aan de overkant speelden ook Mousa Dembélé en Jan Vertonghen de wedstrijd uit, Toby Alderweireld stond niet op het wedstrijdblad. Al kwam Vertonghen in het slot van de wedstrijd heel goed weg na een stevige tackle op Hazard. De Spurs-verdediger ging met de stuts door op het been van zijn collega bij de Rode Duivels. Vertonghen kreeg voor zijn ingreep geen kaart...

Marriner, you absolute clown. not 5 yards away and you wave this off? pic.twitter.com/DyRPVvDRBw — amadí (@amadoit__) 1 april 2018

In het klassement diept Tottenham (4e met 64 punten) de kloof met achtervolger Chelsea (56 punten) uit tot acht punten. De gedoodverfde titelfavoriet Manchester City voert de Engelse tabellen aan met 84 punten. Op zes speeldagen van het einde lijkt de vierde plek, die recht geeft op een ticket voor de Champions League, steeds verder weg te drijven van Chelsea.