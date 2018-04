Tottenham-Belgen danken weergaloze Eriksen voor de zege tegen laagvlieger

Tottenham Hotspur heeft zaterdag op de 33e speeldag van de Premier League de volle buit gepakt bij Stoke City. De partij eindigde op 1-2. Christain Eriksen was Man van de Match met twee goals.

De Deen was bij de Spurs de grote uitblinker met zijn twee doelpunten. Kort na de rust opende hij de score, maar Stoke reageerde meteen via Diouf. Maar net na het uur besliste Eriksen alsnog de match met zijn tweede treffer van de middag (al beweert Harry Kane dat het zijn doelpunt was). Jan Vertonghen en Mousa Dembélé speelden de hele partij voor de bezoekers, hun teammaat Toby Alderweireld ontbrak op het wedstrijdblad.

Tottenham staat in de stand vierde met 67 punten. Manchester City kan later op de dag (18u30) de titel pakken. Mits een zege in de Manchester Derby tegen United mag City zich zes speeldagen voor het einde van de Premier League voor de vijfde keer Engels landskampioen noemen.

Bekijk hier alle uitslagen en de stand in de Premier League!