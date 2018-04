Manchester United verpest het feestje van City in sensationele derby

Manchester City is nog geen kampioen. Halfweg de derby tegen Man United zag het er anders wel naar uit dat The Citizens het tegen de aartsrivaal gingen afmaken, na doelpunten van Kompany en Gündogan. Maar in de tweede helft veerde een voor de rust weerloos United plots recht. Pogba scoorde twee keer op twee minuten, Smalling zorgde voor de 2-3 zege. Daardoor moet City nog even wachten op de titel. De gebeten hond is voor de thuisploeg is ongetwijfeld de scheidsrechter, die City twee loepzuivere strafschoppen onthield.

Het leek een sprookje voor de fans van Manchester City. Uitgerekend aanvoerder Vincent Kompany buffelde zijn ploeg na 25 minuten op voorsprong tegen stadsrivaal United. Na alweer een seizoen met veel blessures, zette hij het overwicht van City om in een doelpunt. Ondanks al het trek- en duwwerk van Smalling won de Rode Duivel het duel, De Gea was kansloos. De vreugde-uitbarsting sprak boekdelen: Kompany schreeuwde al zijn frustratie uit, de thuisploeg 1-0 voor.

City - met De Bruyne, Agüero en Jesus op de bank - zat halfweg de eerste helft dus op rozen. Vijf minuten na het doelpunt van Kompany zag de situatie er nog beter uit. Gündogan werd aangespeeld in de zestien, draaide prinsheerlijk weg van zijn man en verschalkte De Gea in de veste hoek: 2-0 voor Man City, de titel lag binnen handbereik. The Citizens lieten na de score verder uit te diepen, vooral Sterling had zijn vizier niet scherp afgesteld. Hij wrong twee reuzekansen de nek om, het bleef 2-0 aan de rust.

Foto: Photo News

Pogba staat op

Manchester United was voor de rust nergens, de statistieken van Lukaku spraken boekdelen. De spits had in de eerste 45 minuten welgeteld één pass gegeven. Na de pauze moest het anders, en dat gebeurde ook. Mourinho moet de juiste woorden gevonden hebben, want plots kon United wel voetballen. Tien minuten ver in de tweede helft stond het zowaar 2-2 gelijk. Getekend: Paul Pogba. De middenvelder was eerder deze week nog het onderwerp van een uithaal van Guardiola, die onthulde dat de Fransman aan City was aangeboden in januari. Pogba antwoordde op het veld. Op twee minuten tijd trof hij twee keer raak, alles te herdoen voor Man City.

Foto: Photo News

De thuisploeg moest opnieuw op zoek naar een doelpunt, maar kreeg dik twintig minuten voor tijd een derde opdoffer te verwerken. Smalling - na het doelpunt van Kompany nog de gebeten hond - zette zijn foutje recht door een vrije trap binnen te koppen na zwak verdedigen bij City. Ongeloof in het Etihad Stadium, Manchester United plots op voorsprong.

Foto: AFP

City weigerde wel de handdoek te gooien. Guardiola gooide De Bruyne in de strijd, en die stuurde al snel Agüero weg. De eveneens ingevallen spits wilde zich voorbij Young kappen, maar die pakte uit met een gevaarlijke tackle. Gestrekt been, voet vooruit en vol op het scheenbeen van Agüero, maar de ref zag er geen fout in. Onbegrijpelijk, en de tweede keer dat Young goed wegkwam. Al na vijf minuten beging hij overduidelijk hands in de zestien, waardoor hij Sterling een gemaakt doelpunt ontzegde. Ook toen zag ref Atkinson er vreemd genoeg geen strafschop in.

Geen penalty volgens de ref...

De Bruyne en co bleven aandringen, De Gea haalde een kopbal van Agüero met een waanzinnige reflex uit doel. Twee minuten later trof Sterling de paal. Het overwicht mocht niet baten, een doelpunt viel er niet meer. United pakt zo met 2-3 de scalp van zijn stadsrivaal, de tweede nederlaag van het seizoen voor City. Het titelfeest laat zo nog even op zich wachten.

Dolle vreugde bij Man United: Smalling maakt er 2-3 van. Foto: AFP