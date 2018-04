Cooldown na Manchester City: Liverpool komt niet verder dan brilscore in historisch kalme Merseyside-derby

Liverpool verraste woensdag de wereld door met sprekend gemak Manchester City opzij te schuiven in de Champions League, maar in de Engelse Premier League liep het zaterdag net iets minder vlot. In de geladen Merseyside-derby tegen stadsgenoot Everton werd het slechts 0-0. Liverpool trad wel aan zonder superster Mohamed Salah, Simon Mignolet bleef op de bank.

De Merseyside-derby staat bekend als de meest felbevochten wedstrijd in de Premier League wat kaarten betreft. In de hele geschiedenis vielen al 21 rode kaarten tijdens een Merseyside-derby: geen enkele wedstrijd in Engeland heeft al meer rode kaarten gezien. Daarom was het des te verrassender om te zien hoe rustig zowel Everton als Liverpool speelden. Ref Michael Oliver moest in 90 minuten voetbal zelfs geen enkel geel karton bovenhalen. Na een actief eerste halfuur viel de wedstrijd qua kansen ook compleet stil. In het absolute slot kreeg Everton toch nog twee heel goede kansen dankzij Cenk Tosun en de ingevallen Dominic Calvert-Lewin, maar beide heren konden met respectievelijk een kopbal en een vallend schot niet tot scoren komen.

Liverpool blijft door het gelijkspel derde in de stand met 67 punten: dat is er één minder dan Manchester United, dat straks leider Manchester City ontmoet, en drie meer dan Tottenham Hotspur. Everton is negende met 41 eenheden.