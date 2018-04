Chelsea lijdt opnieuw duur puntenverlies, nu tegen West Ham

Chelsea is zondag op de 33e speeldag in de Engelse Premier League op Stamford Bridge niet verder geraakt dan een 1-1 gelijkspel tegen West Ham United. “The Blues” mogen na een povere 4 op 15 stilaan een kruis maken over de top 4 en het bijbehorende Champions League-ticket.

Chelsea voetbalde met Eden Hazard en Thibault Courtois tussen de lijnen nochtans vrank en vrij in de eerste helft. Alvaro Morata trof nog voor het halfuur verstreken was raak, maar de Spaanse spits stond nipt buitenspel. Even later tikte hij het leer rakelings naast. Doelman Joe Hart hield West Ham meermaals recht, maar moest zich bij een hoekschop wel gewonnen geven. Cesar Azpilicueta (36.) brak van dichtbij de ban. Ook na de pauze hield Chelsea de teugels in handen, maar de kansen werden de nek omgewrongen. Morata werd een tweede keer afgevlagd en Victor Moses krulde het leer net naast. Chelsea kreeg uiteindelijk het deksel op de neus. De pas ingevallen Javier Hernandez (73.) schoot bij een zeldzame kans de 1-1 voorbij Courtois. In de slotminuten trok doelman Hart het punt over de streep met saves op een knal van Marcos Alonso en een kopbal van Olivier Giroud.

Chelsea blijft vijfde in de stand en moet na een 4 op 15 stilaan een kruis maken over de top 4. De achterstand op Tottenham bedraagt intussen al 10 punten. West Ham is veertiende.

