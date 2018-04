Manchester City blikt Tottenham in en legt alle druk bij United om titel nog even uit te stellen

Manchester City heeft een stevige optie genomen om zich dit weekend nog tot kampioen te kronen in de Premier League. De Citizens wonnen overtuigend met 1-3 op het veld van Tottenham. Na een ijzersterke eerste helft leidde City met 1-2. Eriksen zorgde kort voor rust voor de aansluitingstreffer nadat Jesus en Gündogan voor de dubbele voorsprong hadden gezorgd. Na de pauze besliste Sterling de match. Als Man United morgen verliest van West Brom, is Man City kampioen.

Manchester City leidde met 1-2 aan de rust en dat was zeker niet overdrijven. De leider in de Premier League begon als een wervelwind aan de partij, al na drie minuten trof Leroy Sane de paal met een knappe volley na een mooi uitgespeelde aanval over rechts.

De druk bleef komen. Sterling trapte over en de knal van De Bruyne zoefde naast. Aan de overkant zat Kane in de achterzak van Kompany. Halfweg de eerste helft brak Jesus de ban. Kompany verstuurde een lange bal, Sanchez stond even niet op te letten en Jesus kon alleen op Lloris af. Dat liet de Braziliaan niet liggen: 0-1.

Foto: Photo News

Perfectie

City drukte door en na nieuw balverlies kegelde Lloris Sterling tegen de grond. Fout, maar buiten de zestien. De bal ging desondanks op de stip, Gündogan klaarde de klus met perfectie, 0-2 voor City. De voorsprong had groter kunnen en moeten zijn, Lloris ging nog uitstekend plat op een knal van Silva.

Foto: EPA-EFE

De frustratie groeide bij de thuisploeg. Davies kwam goed weg met geel na een zware overtreding op Kompany. Met de rust in zicht viel plots de aansluitingstreffer uit het niets. Kane loodste Eriksen door defensie en die maakte er met een gelukje 1-2 van. Tottenham liep 40 minuten achter de feiten aan, maar leefde aan de rust nog.

Ultieme beenveeg

Tottenham had duidelijk vertrouwen getankt in de laatste minuten voor de pauze. De thuisploeg kwam met een heel ander gelaat uit de kleedkamer dan het aan de partij begonnen was. Ze ontwikkelden veel druk, maar grote kansen bleven wel uit. Daarvoor maakten ze net iets te veel de verkeerde keuzes op de beslissende momenten.

Het was wel opletten voor de tegenaanval. Sanchez liet zich nogmaals verrassen door Jesus, maar nu liet de Braziliaan de wenkende kans wel liggen. Dat deed niet veel later ook Sterling. Hij omspeelde Lloris, liet Trippier in de tackle gaan en kon afwerken, maar Trippier blokte het schot nog met een ultieme beenveeg.

Foto: Photo News

Applauswissel voor De Bruyne

Het bleek uitstel van executie, want 20 minuten voor tijd was er dan toch de beslissing. Lloris keerde een afgeweken schot, Sterling stond op de goede plek en scoorde. 1-3 en match gespeeld, het resterende deel van de partij was een maar voor niets. De Bruyne kreeg nog een applauswissel in het slot.

Foto: Photo News

City herpakt zich zo na nederlagen tegen Liverpool (2x in de Champions League) en Manchester United. Moesten The Red Devils morgen verliezen van West Brom, is City kampioen. Tottenham verliest een eerste keer in de competitie sinds midden december. Toen was City met 4-1 te sterk.