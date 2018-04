En nog een straffe comeback: Hazard en Giroud buigen 0-2 achterstand om in deugddoende zege voor Chelsea

Chelsea is met 2-3 gaan winnen op het veld van degradatiekandidaat Southampton. Dat lijkt een voor de hand liggende zaak, maar tot twintig minuten voor tijd stonden The Blues 2-0 in het krijt bij The Saints. Invaller Giroud stak dan het vuur aan de lont met een kopbaldoelpunt en in acht dolle minuten draaide Chelsea de scheve situatie helemaal aan. Hazard zorgde voor de gelijkmaker, opnieuw Giroud zorgde voor de winning goal. Chelsea kan zo na drie uitnederlagen op rij nog eens winnen op verplaatsing en behoudt een sprankeltje hoop op de top vier.