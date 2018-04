Sensatie in Engeland: Man City nu al kampioen na verlies Man United tegen rode lantaarn

Manchester City is de nieuwe Engelse landskampioen. De Citizens zagen stadsgenoot Manchester United zondagavond in eigen huis verrassend verliezen tegen hekkensluiter West Bromwich Albion, waardoor City niet meer kan bijgehaald worden in de stand. Manchester United-West Brom eindigde op 0-1 na een goal van Jay Rodriguez.

Manchester City had zaterdagavond met 1-3 gewonnen op het veld van Tottenham en zo het gat naar stadsgenoot Manchester United uitgebreid naar zestien punten. United moest dus koste wat kost winnen om in de titelrace te blijven. Tegen West Bromwich Albion leek dat geen probleem te mogen worden, maar het pakte voor United volledig anders uit: West Bromwich kwam na 73 minuten op 0-1 via Jay Rodriguez en stond die voorsprong in het slot niet meer af. Voor West Bromwich, de rode lantaarn in de Premier League, zijn het drie gouden punten.

Voor Manchester City is het de vijfde Engelse landstitel uit de geschiedenis. De club van Rode Duivels Kevin De Bruyne en Vincent Kompany leidt de Premier League nu met zestien punten op Man United en kan met nog vijf wedstrijden te gaan niet meer ingehaald worden. Voor het team is het de eerste landstitel sinds 2014, na 2012 de derde sinds de overname door sjeik Mansour. Ook in 1937 en 1968 werd de Engelse landstitel door de Citizens gevierd. Vincent Kompany heeft zo drie landstitels met City op zijn palmares, in de titelstrijd van 2014 was hij nog beslissend met een doelpunt. Kevin De Bruyne, die in de zomer van 2016 naar Manchester verhuisde, viert zijn eerste Engelse landstitel. Zijn aandeel in deze prijs is enorm. KDB scoorde 11 doelpunten en gaf 20 assists.

Een voorproefje van het titelfeest kregen ze eind februari al met winst in de League Cup, en ook dat was de vijfde keer dat ze die beker in de prijzenkast mochten zetten. In de finale op Wembley bleek Arsenal niet opgewassen tegen de pletwals uit Manchester, die het met 0-3 haalde. Vincent Kompany scoorde toen het tweede doelpunt.