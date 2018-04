Alderweireld kan bij wederoptreden puntenverlies van Tottenham niet vermijden

In een inhaalwedstrijd van de 35e speeldag in de Premier League speelde Tottenham 1-1 gelijk tegen Brighton & Hove Albion. Toby Alderweireld maakte voor het eerst sinds 28 oktober weer deel uit van de selectie in een Premier League-duel, en startte meteen in de basis. Dat laatste deed ook Jan Verthongen, Mousa Dembélé viel in.