Liverpool bijt tanden stuk op hekkensluiter ondanks 41ste doelpunt van Salah

Liverpool heeft zaterdagnamiddag puntenverlies geleden op het veld van West Bromwich Albion. De Reds kwamen 0-2 voor, maar gaf het in de slotfase nog uit handen: het werd 2-2. Mohamed Salah was opnieuw trefzeker en scoorde zijn 41ste doelpunt van het seizoen, daarmee evenaart hij het record van Cristiano Ronaldo, Alan Shearer en Luis Suarez.

De wedstrijd kon niet beter beginnen voor Liverpool, want na amper vier minuten stond het al 0-1 na een doelpunt van Danny Ings. De thuisploeg bleef wel lang in de wedstrijd, tot Salah de partij leek te beslissen met nog twintig minuten te gaan. Voor de Egyptenaar was het zijn 31ste goal in de Premier League dit jaar en zijn 41ste in alle competities. Salah evenaart zo het record van Ronaldo, Shearer en Suarez en heeft nog drie matchen om dat te breken.

West Brom gaf de moed echter niet op en scoorde tegen via Livermore. Rondon bracht met nog twee minuten te gaan de thuisfans in extase met de gelijkmaker. Livermore kreeg zelfs nog een uitstekende kans op de winnende treffer, maar Karius zat goed in de weg. Het bleef uiteindelijk 2-2. Liverpool blijft derde in de stand en komt zo op drie punten van nummer twee Manchester United, dat straks de halve finale van de FA Cup speelt tegen Tottenham. West Bromwich blijft laatste en volgt op acht punten van de veilige 17de plek van Swansea City. Die club moet nog vijf wedstrijden afwerken, West Brom slechts drie. Opvallend is wel dat de Baggies op een week tijd 4 op 6 pakten tegen Liverpool en Manchester United. Is er een mirakel in de maak? Mathematisch kan het nog.