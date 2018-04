Niet alles wat Salah aanraakt verandert in goud: Liverpool kan niet winnen na grote misser

Mohamed Salah en Liverpool maakten eerder deze week nog indruk tegen AS Roma. The Reds wonnen na een glansprestatie met 5-2, Salah zorgde voor twee doelpunten en twee assists. Maar zoals wel vaker dit seizoen volgde daarna de decompressie bij Liverpool. Tegen Stoke City, dat op de degradatie lijkt af te stevenen, raakte het niet verder dan een 0-0 gelijkspel. Dat had nochtans anders kunnen lopen, maar Salah was niet in zijn normale doen. De Egyptenaar mocht voor de rust alleen op doel af, maar liet de huizenhoge kans liggen. Met een lullig stiftertje legde hij de bal naast.

Liverpool beet negentig minuten zijn tanden stuk op de bezoekers. Ook Mohamed Salah, afgelopen week verkozen tot speler van het jaar in Engeland, vond geen gaatje in de afweer van Stoke. De Egyptenaar blijft wel topschutter in de Premier League met 31 treffers, en deelt dit record met Alan Shearer, Cristiano Ronaldo en Luis Suarez. Salah heeft nog twee wedstrijden om het aantal scherper te stellen. Simon Mignolet bleef bij de thuisploeg op de bank.

De misser van Salah kostte Liverpool dus twee punten in de strijd om de tweede plaats. Het is het tweede gelijkspel op rij voor The Reds in de Premier League. Voor Stoke is het al de derde puntendeling op een rij. The Potters staan 18e met drie punten achter nummer 17 Swansea. The Swans hebben wel nog twee wedstrijden meer te spelen.

Foto: AFP