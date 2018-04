Fellaini doet het: Rode Duivel kopt Man United in extremis naar zege in laatste topper van Wenger

Op de 36e speeldag in de Premier League stond met Manchester United - Arsenal de laatste topper van Arsène Wenger op het programma. In een weinig opwindende partij stuitten de troepen van José Mourinho op een stug B-elftal uit Londen. De partij leek lang op 1-1 te eindigen, tot invaller Marouane Fellaini in de blessuretijd de goal van de overwinning tegen de netten kopte. Romelu Lukaku stond in de basis bij de thuisploeg maar stapte in de 50e minuut hinkend naar de kant.

Dat Wenger volop inzet op de Europa League viel af te lezen aan de opstelling van de Londenaars: slechts drie namen die afgelopen donderdag in de basis stonden tegen Atletico Madrid (1-1) wisten hun plaats te behouden. Met zo’n jong en vertimmerd elftal is het niet makkelijk voetballen, en dat ondervonden de bezoekers aan den lijve: ManU zette Arsenal meteen onder druk. Op het kwartier kopte Alexis Sanchez van heel dichtbij op de paal op een voorzet van Romelu Lukaku. Paul Pogba tikte de rebound simpel binnen.

Kansen waren er weinig, daarvoor kropen te veel slordigheden in het spel. Vier minuten voor rust dan toch even opschudding, toen Ashley Young een voorzet tegen de buitenkant van de paal zag eindigen. Na een onbenutte kopkans voor Reiss Nelson was het rusten geblazen met de 1-0 voorsprong voor de mannen van José Mourinho.

Vijf minuten na de pauze moest Lukaku het veld hinkend verlaten: de topschutter van de Rode Duivels leek last te hebben van een blessure en werd gewisseld voor Marcus Rashford. Enkele tellen later profiteerde Henrikh Mkhitaryan maximaal van balverlies bij de thuisploeg en schoof hij de gelijkmaker staalhard voorbij een perplexe David De Gea in de benedenhoek. Tien weinig spannende minuten later voerden beide trainers een dubbele wissel door; Mourinho gooide onder meer Marouane Fellaini in de strijd. Het verse bloed leek het tij niet te kunnen keren, tot de 89e minuut: Rashford tikte de rebound op een kopbal van Fellaini tegen de netten, maar werd teruggefloten voor buitenspel. Twee minuten later deed gouden wissel Fellaini het dan maar zelf: de Rode Duivel kopte een voorzet van Ashley Young achterwaarts voorbij David Ospina en kroonde zich zo tot matchwinnaar.

Foto: AFP

Legendes eren Wenger

Alex Ferguson en José Mourinho huldigden Wenger voorafgaand aan de wedstrijd. De Franse manager vertrekt na 22 jaar bij de club uit Londen. Uitgerekend twee collega’s waarmee hij vaak verbaal in de clinch lag, gaven hem op Old Trafford een eervol afscheid.

Mourinho duwde Wenger met lichte dwang het veld op, waar Ferguson hem namens Man United een cadeautje overhandigde. De 68-jarige Fransman nam de box met daarin een zilveren beker zichtbaar beduusd aan. Wenger wenkte vervolgens zelf Mourinho en ging met zijn twee rivalen op de foto.

Ferguson botste in zijn tijd als manager bij Manchester United regelmatig met Wenger. Mourinho, de huidige baas op Old Trafford, vocht ook al heel wat verbale oorlogen uit met de Fransman.