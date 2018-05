Na tien jaar degradeert Stoke uit Premier League: zelfs doelpuntenmaker biedt excuses aan

Stoke City degradeert naar de Engelse Championship. Het verloor zaterdag met 1-2 van Crystal Palace op de 37e speeldag van de Premier League en kan daardoor zijn concurrenten in de degradatiestrijd niet meer inhalen. Patrick van Aanholt, die met zijn doelpunt Stoke het nekschot gaf, had achteraf een klassereactie in petto. “Ik zou me willen verontschuldigen bij Stoke en hun fans”, zei de Nederlander op Twitter.

De Zwitser Xherdan Shaqiri opende de score voor ‘The Potters’ in de 43e minuut met een heerlijke vrije trap (1-0). Maar in de 68e minuut maakte James McArthur op aangeven van Ruben Loftus-Cheek met een gekruist schot gelijk (1-1). In de 86e minuut profiteerde de Nederlandse verdediger Patrick van Aanholt van een foutje in de verdediging van Stoke om het winnende doelpunt te scoren (1-2). Rode Duivel Christian Benteke viel in na 63 minuten bij Crystal Palace toen het nog 1-0 stond.

Foto: REUTERS

In het klassement stoten de mannen van Roy Hodgson naar de voorlopige elfde plaats (41 punten). Stoke City blijft negentiende (30 punten) en kan niet meer in de top zeventien eindigen, waardoor het volgend seizoen in de Engelse Championship voetbalt. De laatste keer dat Stoke in de Championship voetbalde, was in het seizoen 2007-2008.

Van Aanholt maakte naast zijn doelpunt achteraf ook indruk met zijn reactie. Nadat hij een triomfantelijke tweet over het behoud van Crystal Palace de wereld had ingestuurd, volgden enkele minuten later zowaar excuses aan het adres van Stoke. “Normaal vier ik mijn doelpunten graag als ik scoor, maar nu zou ik me willen verontschuldigen bij Stoke en hun fans. Ik zou willen dat jullie niet degradeerden door mijn doelpunt, maar jullie zullen snel terug zijn! Geweldige club met geweldige fans”, schreef de verdediger op Twitter. Knap.