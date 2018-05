Tottenham verliest Vertonghen in zure nederlaag, West Brom en Chadli grijpen laatste strohalm

Stoke City is zeker van degradatie uit de Premier League. Dat lot leek ook West Brom te zijn beschoren, maar The Baggies grepen hun laatste reddingsboei met beide handen. Dankzij een doelpunt van Livermore in de 90e minuut klopte het Tottenham met 1-0. Daardoor maken Nacer Chadli en co nog een kans om zich te handhaven, als ze zelf hun laatste match winnen en Swansea City niet meer wint in zijn twee resterende matchen. Bij Tottenham stond Toby Alderweireld in de basis, maar hij kon een zure nederlaag dus niet voorkomen. Jan Vertonghen verliet in het slot geblesseerd het veld.

Lees ook:Na tien jaar degradeert Stoke uit Premier League: zelfs tegenstander biedt excuses aan

Bij Tottenham stond Toby Alderweireld in de basis. Trainer Mauricio Pochettino koos voor een driemansdefensie, met Alderweireld naast Vertonghen en Sanchez. Mousa Dembélé ontbrak in de selectie. Vertonghen werd in de slotfase (bij een 0-0 stand) naar de kant gehaald met een enkelblessure. Invaller Llorente moest mee komen beuken om de zege te pakken, maar dat lukte niet. In de 90e minuut scoorde West Brom de winnende treffer. Enkel mits een zege was West Brom nog niet veroordeeld tot de Championship. Nu moet het zijn laatste wedstrijd (tegen Crystal Palace) winnen en hopen dat de andere ploegen nog punten laten liggen.

Vertonghen wordt zondag onderzocht

De ernst van de blessure van Vertonghen is nog niet helemaal duidelijk. “Hij heeft zijn enkel omgeslagen”, vertelde coach Pochettino op de persconferentie na de match. “Morgen zal hij onderzocht worden, het is afwachten.”

Foto: Photo News

West Brom leek enkele weken geleden een vogel voor de kat in de strijd om het behoud, maar met de eindmeet in zich leeft het op. Het verloor al vijf wedstrijd niet meer en pakte 11 op 15. The Baggies wonnen onder meer op het veld van Manchester United en pakten een punt tegen Liverpool.

Bekijk hier alle uitslagen en de stand in de Premier League!

Foto: REUTERS

Foto: Photo News