Chelsea doet na zege tegen Liverpool opnieuw mee voor top vier

Chelsea is opnieuw in de running voor een plaats in de top vier van de Premier League, die recht geeft op een Champions League-ticket. De “Blues” klopten zondag Champions League-finalist Liverpool met 1-0. Olivier Giroud (32.) scoorde op Stamford Bridge het enige doelpunt.

Nochtans begon Liverpool sterk aan de topper van de 37e en voorlaatste speeldag. Rode Duivel Thibaut Courtois hield zijn nette schoon met puike parades op de schoten van Firmino en Mané. Tegen de gang van het spel in klom Chelsea net voorbij het halfuur op voorsprong. Giroud kopte de openingstreffer knap voorbij doelman Loris Karius, die Simon Mignolet nog steeds op de bank houdt. Vijf minuten later had Cesc Fabregas de 2-0 aan de voet, maar hij liet de kans liggen. De tweede helft was een maat voor niets. Eden Hazard, die met enkele dartele dribbels het thuispubliek verwende, kreeg in de 85e minuut een applauswissel.

Chelsea doet dankzij de driepunter opnieuw volop mee voor de top vier en dus een Champions League-ticket. De Blues staan met 69 punten op de vijfde plaats, maar naderen tot op twee punten van Tottenham. Ook Liverpool (72 ptn) is niet buiten schot. Chelsea en Tottenham hebben bovendien nog een inhaalmatch te goed.