Manchester United verliest verrassend van Izquierdo en Brighton, dat nu zeker is van het behoud

De Duitser Pascal Gross (57.) bracht Brighton op voorsprong en United slaagde er niet in een antwoord te formuleren. Fellaini moest na 68 minuten naar de kant. Liverpool kan zondag naderen tot op twee punten van nummer twee Manchester United, maar moet dan wel gaan winnen bij Chelsea.

Manchester United have lost to all three newly-promoted sides in a single Premier League season for the first time ever.



2-1 vs. Huddersfield (A)

1-0 vs. Newcastle (A)

1-0 vs. Brighton (A)



