De bizarre week van Willem II in Nederland: ontslag coach na fanprotest en toch historische stuntzege tegen PSV

Dat Cercle Brugge promoveert naar de Jupiler Pro League en KV Mechelen degradeert, wist u al. Maar meer dan waarschijnlijk is de absolute stuntzege van Willem II in de Eredivisie helemaal aan u voorbij gegaan. De club uit Tilburg, al een heel seizoen in degradatiezorgen, stuurde zaterdag fiere leider PSV naar huis met 5-0. Opmerkelijk, net in de week dat de trainer van Willem II opstapte na aanhoudende druk van de fans.

Woensdag hadden de fans van Willem II er definitief genoeg van. Met een manifest tegen coach Erwin van de Looi riepen ze op tot een boycot. De fans verweten de coach ervan dat ze zich niet meer in de club en het geleverde spel konden herkennen.

Gisteren hebben verschillende vertegenwoordigers van alle supportersgroepen binnen Willem II elkaar eens recht in de ogen gekeken. De conclusie is hard, maar heel duidelijk. We herkennen Willem II niet meer.https://t.co/w9ydZGKwh2 #erwinout pic.twitter.com/vRU1sn8YwK — KingSide (@KingsideTilburg) March 6, 2018

Er werd opgeroepen om de eerste vijf minuten van de wedstrijd tegen PSV niet bij te wonen, als duidelijk teken van protest tegen Van de Looi. Die had eerder al verklaard om op het einde van het seizoen te vertrekken, maar voor de fans was dat niet voldoende. De druk werd dan ook te groot, nog geen dag later hield de Nederlandse oefenheer de eer aan zichzelf en stapte donderdag per direct op.

Donderdag dus, twee dagen voor het bezoek van fiere leider PSV in het eigen Koning Willem II Stadion. Assistent Reinier Robbemond, nog geen enkele ervaring als coach op het hoogste niveau, nam over als interim-coach. Zo kon de clubleiding zonder druk op zoek naar een definitieve vervanger, de wedstrijd tegen PSV werd waarschijnlijk toch een maat voor niets…

Foto: AFP

… maar in voetbal kan natuurlijk àlles. Dat bleek ook zaterdag nog maar eens. Willem II, waar de Belgen Jordy Croux en Ismail Azzaoui actief zijn, won met 5-0 forfaitcijfers. De grootste zege van het seizoen - Willem II staat niet voor niets onderin op de vijftiende plaats - maar meteen ook de zwaarste nederlaag voor PSV in 54 (!) jaar. Om het helemaal af te maken, won de Tilburgse club nog nooit met vijf goals verschil van een traditionele topdrieclub.

The day after: Brak. Blij. Nog steeds vol ongeloof. Dit was echt één van de mooiste overwinningen die ik ooit zag bij Willem II. Na deze roerige week kwamen alle emoties even tot uitbarsting. Werd effe gek man. Ben er nog moe van. — DeKruikenzeiker® (@DeKruikenzeiker) March 11, 2018

Foto: Photo News

Een gouden driepunter voor Willem II, dat zo de kloof van vijf punten blijft behouden op de degradatiezone. Ook een serieuze binnenkomer voor nieuwe coach Reinier Robbemond. Die leek na de wedstrijd niet eens zo verrast met de uitslag. “Mijn dochter zei dat ik het lastig zou hebben. Maar ik stelde haar gerust en zei dat we PSV er met 4-0 gingen afsturen… natuurlijk een grapje, maar ja...”

Reinier Robbemond van de week tegen zijn bezorgde dochter: ‘Willem II-PSV? We winnen met 4-0!’ pic.twitter.com/N9MOuA4FG8 — Joost van Erp (@joostvanerp) March 10, 2018

Foto: Photo News

