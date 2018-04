PSV pakt Nederlandse titel na demonstratie tegen Ajax

In de Nederlandse Eredivisie is zondagavond de beslissing om de landstitel gevallen. PSV versloeg eerste achtervolger Ajax in een rechtstreeks duel met 3-0 en kan met nog drie speeldagen te gaan niet meer bijgehaald worden. Het is de 24ste landstitel voor de club uit Eindhoven.

PSV en Ajax hielden elkaar aanvankelijk goed in evenwicht, maar het was de thuisploeg die halverwege de eerste helft op voorsprong kwam. Een schot van Lozano werd van de lijn gehaald, Pereiro was goed gevolgd en legde de 1-0 in doel. Ajax gaf zich nog niet zomaar gewonnen, maar de Amsterdamse veer brak toch toen PSV er even later 2-0 van maakte via Luuk de Jong. Ajax kwam beter uit de kleedkamer, maar het doelpunt viel toch aan de overkant: Bergwijn maakte er na 54 minuten 3-0 van. Bij Ajax sloeg in het slot de frustratie toe, waardoor de Amsterdammers met z’n negenen eindigden: Tagliafico moest het veld verlaten toen hij zijn tweede gele kaart pakte, Siem de Jong pakte even later direct rood na een smerige fout op Arias. Ook Neres had nog rood kunnen krijgen, maar hij werd gespaard door ref Makkelie. Het bleef 3-0 tot het eind, PSV-doelman Zoet kreeg in het slot nog een applauswissel.

PSV heeft in het klassement nu tien punten voorsprong op nummer twee Ajax en kan met nog drie wedstrijden te gaan dus niet meer ingehaald worden. Voor PSV is het de 24ste Nederlandse titel en de derde in vier seizoenen. Vorig jaar ging Feyenoord met de oppergaai lopen. Voor Ajax, de meest succesvolle club in Nederland met 33 landstitels, is het al van het seizoen 2013-2014 geleden dat er een kampioenschap gevierd werd.