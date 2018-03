PSG pakt ook zonder Neymar de volle buit tegen staartploeg

Paris Saint-Germain heeft zaterdag op de 28e speeldag van de Franse Ligue 1 Troyes geklopt met 0-2. Voor de Parijzenaars de ideale generale repetitie voor de komst van Real Madrid van dinsdag in de Champions League.

Di Maria en Nkunku troffen raak voor PSG in de tweede helft. Thomas Meunier speelde de volledige wedstrijd voor de bezoekers, waar sterkhouders als Edinson Cavani en Kylian Mbappé rust kregen. De net 18-jarige aanvaller Timothy Weah, zoon van de Liberiaanse oud-topspits George Weah, maakte in de slotfase als invaller zijn debuut bij PSG. In de stand blijven de Parijzenaars ruim op kop met 74 punten. Eerste achtervolger Monaco heeft er veertien minder.

PSG kon zoals bekend niet rekenen op Neymar. De Braziliaanse superster liep vorige week een verstuiking van de rechterenkel en een barstje in een middenbotsbeentje op en ging zaterdag onder het mes. Neymar zal allicht 2,5 à 3 maanden buiten strijd zijn. Voor PSG is de blessure van Neymar een stevige aderlating. De ploeg uit Parijs werkt dinsdag in eigen stadion de return van de achtste finales van de Champions League af tegen Real Madrid. Meunier en co verloren de heenmatch in Santiago Bernabéu met 3-1.