In de Franse competitie lukt het wel voor PSG: Meunier trefzeker in ruime zege

Na de uitschakeling in de Champions League moet PSG zich weer focussen op de Franse competitie, waarin het al ruim aan de leiding staat. Op eigen veld tegen Metz trapte Thomas Meunier zijn ploeg al vroeg op voorsprong. PSG kende geen problemen met de bezoekers, het werd 5-0.

Voor het eerst sinds 27 januari mocht Meunier nog eens starten in de Ligue 1, en dat pakte meteen goed uit. Hij dook op het juiste moment voor doel op, en schoot na vijf minuten overhoeks de openingstreffer binnen. De 20-jarige Christopher Nkunku breidde uit tot 2-0 en kort daarna ook tot 3-0 (20. en 28.)

Net voor de rust bracht Kylian Mbappé (45.+1) PSG op 4-0. Na de pauze bleef het lang stil, maar Thiago Silva (82.) maakte er uiteindelijk toch nog 5-0 van. De Parijzenaars behouden hun voorsprong van veertien punten op Monaco aan kop van het klassement.

In Engeland mocht Laurent Depoitre twaalf minuten voor tijd invallen bij Huddersfield, dat thuis 0-0 gelijkspeelde tegen Swansea. Huddersfield is nu vijftiende in de Premier League.