Geen Neymar, maar andere Braziliaan helpt PSG in extremis langs subtopper Nice

PSG heeft zondag op het nippertje gewonnen op het veld van OGC Nice. De fiere competitieleider kwam op achterstand in Nice, maar slaagde er in extremis nog in om de drie punten mee te pakken naar Parijs. Dani Alves zorgde in de 82ste minuut voor de verlossing. Thomas Meunier mocht een kwartier voor het einde invallen.

Nice doet nog volop mee voor een plekje in de top vijf van het klassement en dus was winnen geen vanzelfsprekendheid voor de bezoekers. Nice kwam na 17 minuten zelfs op voorsprong dankzij de pijlsnelle Allan Saint-Maximin, die de 1-0 op het bord zette. Lang kon de thuisploeg niet genieten van die voorsprong, want Angel Di Maria maakte er enkele minuten later alweer 1-1 van. Dat leek lange tijd ook de eindstand te worden, maar na een snaarstrakke voorzet van Rabiot kopte Dani Alves de bevrijdende 1-2 alsnog tegen de touwen.

PSG blijft autoritair leider in de Ligue 1 met 83 punten. Titelverdediger Monaco, dat wel nog een match tegoed heeft, volgt al op 17 eenheden. Nice staat voorlopig achtste.

Bekijk hier de goals van Saint-Maximin en Di Maria:

Saint-Maximin loopt voorbij alles en iedereen en maakt de 1-0! #OGCNPSG pic.twitter.com/pGa1XoWTdT — Eleven Sports BE (@ElevenBE_nl) 18 maart 2018