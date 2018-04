7-1! PSG neemt Monaco Franse titel af met monsterzege

PSG heeft in stijl de Franse titel gewonnen. Tegen de nummer twee en kampioen van vorig jaar, AS Monaco, werd het maar liefst 7-1. Met nog vijf speeldagen te gaan, kunnen de Monegasken de achterstand van 17 punten niet meer goedmaken.

Al voor de rust had PSG zijn schaapjes op het droge. Giovani Lo Celso (15.), Edinson Cavani (17.), Angel Di Maria (20.) en opnieuw Lo Celso (27.) zorgden op een kwartier tijd voor 4-0. Rony Lopes (38.) redde de eer voor titelverdediger AS Monaco. Na de pauze prikte Di Maria (58.) zijn tweede van de avond binnen. Ook Thomas Meunier nam deel aan het feestgedruis. De Rode Duivel mocht het slotkwartier volmaken en zag Falcao (76.) met een own goal delen in de Monegaskische malaise. Nadat Meunier van dichtbij over het leer had getrapt, legde Julian Draxler (88.) de 7-1 eindstand vast. Bij AS Monaco startte Youri Tielemans op de bank. De Rode Duivel kreeg de ongelukkige opdracht om de tien laatste minuten vol te maken.

Na de gemiste titel van vorig seizoen smeet sjeik Nasser Al-Khelaïfi afgelopen zomer met de miljoenen. Vorige zomer haalde PSG Neymar bij FC Barcelona voor 222 miljoen euro. Mbappé kwam dan weer op huurbasis over van AS Monaco en zal op termijn 180 miljoen euro (waarvan 35 miljoen euro bonussen) kosten, als de aankoopoptie wordt gelicht. Het zijn de twee duurste transfers uit de geschiedenis. Ook de transfervrije Dani Alves werd gehaald bij Barça.

Met succes, zo blijkt nu. PSG heeft 17 punten meer dan AS Monaco en kan met nog vijf speeldagen op het programma niet meer bijgebeend worden. Na één verloren jaar knopen de Parijzenaars opnieuw aan met de landstitel. Ook in 1986, 1994, 2013, 2014, 2015 en 2016 kroonde PSG zich tot landskampioen van Frankrijk.