Ongelooflijk! Franse eersteklasser vermijdt degradatie na fantastische vrije trap in allerlaatste minuut

RC Strasbourg Alsace, oftewel Straatsburg, voetbalt ook volgend seizoen nog in de Franse Ligue 1. Daarvoor moest het wel stunten op de voorlaatste speeldag tegen Olympique Lyon. Dat deed het ook, en hoe. Na 93 minuten spelen stond het 2-2 en toen achtte middenvelder Dimitri Liénard zijn moment gekomen. Hij pegelde in de allerlaatste minuut van de blessuretijd een vrije trap hard en precies in de winkelhaak, het stadion ontplofte. Straatsburg pakte de scalp van Lyon en blijft zo in de Ligue 1.