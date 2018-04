Thomas Meunier met Paris Saint-Germain naar Franse bekerfinale

Paris Saint-Germain, dat zich afgelopen weekend al van een zevende landstitel verzekerde, heeft zich woensdag met een 1-3 zege bij Caen voor de finale van de Coupe de France geplaatst. Rode Duivel Thomas Meunier speelde de volledige partij. Stef Peeters deed hetzelfde op het middenveld van Caen.

Kylian Mbappe opende in de 25e minuut de score voor PSG. In de 43e zette Ismael Diomande de 1-1 ruststand op het bord. Negen minuten voor tijd scoorde Mbappe zijn tweede van de avond en in blessuretijd gaf Christopher Nkunu Caen het genadeschot.

De Parijzenaars wonnen eerder al de Ligabeker een gaan dus voor een treble in eigen land. De beker kunnen ze een elfde keer en een vierde keer op rij winnen.

In de finale neemt PSG het op 8 mei in het Stade de France op tegen het bescheiden Les Herbiers, dat dinsdag in een duel tussen twee derdeklassers Chambly met 2-0 uitschakelde.