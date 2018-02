De Gea bezorgt Manchester United gevleid gelijkspel in Sevilla, goal van Lukaku afgekeurd

Manchester United deed dankzij een beresterke doelman David De Gea een goede zaak in de heenwedstrijd van de 1/8e finales in de Champions League. Na een erg matige prestatie maar dankzij het 0-0-gelijkspel in Sevilla kunnen Romelu Lukaku en Co het in de terugwedstrijd afmaken voor eigen volk op Old Trafford, al zal José Mourinho zijn ploeg dan wel beter moeten doen voetballen. In de andere wedstrijd van vanavond ging Radja Nainggolan met AS Roma met 2-1 onderuit op bezoek bij Shakhtar Donetsk.

Romelu Lukaku startte in de basis bij Manchester United, waar José Mourinho diens maatje Paul Pogba echter opnieuw op de bank liet beginnen. Marouane Fellaini is nog geblesseerd.

Op het slechte veld van Sevilla koos Mourinho voor een beproefd recept met lange ballen naar voren. Het was voor een hard knokkende Lukaku echter een onmogelijke taak om daar op z’n eentje oorlog te blijven maken. Bovendien viel het plannetje van “The Special One” in duigen toen de onfortuinlijke Ander Herrera al na 18 minuten naar de kant moest en moest vervangen worden door... Pogba.

Foto: Photo News

De thuisploeg bleef baas maar kon moeilijk kansen afdwingen tegen het compact verdedigend United. Lukaku kreeg ook één kans op aangeven van Sanchez maar hij trapte hoog over. In het zicht van de rust kwam de thuisploeg alsnog tweemaal gevaarlijk opzetten. De Gea toonde zich echter onverzettelijk. Vooral de redding op de kopbal van Muriel in de extra tijd was ronduit fantastisch.

Foto: Photo News

Afgekeurd doelpunt van Lukaku

De thuisploeg voerde de druk op in de tweede helft. Muriel was de meest dreigende speler bij de thuisploeg maar zijn schot belandde in het zijnet. De Gea ging dan weer goed plat op een kopbal van Lenglet en Sarabia kopte over. Ramirez kreeg in het slot nog een unieke kans maar zocht te veel naar zijn rechtervoet, waardoor United kon overleven.

United kon daar weinig tegenover zetten: Pogba verstuurde de ene foute pass na de andere en Lukaku trapte een vrije trap in de muur. Mourinho haalde winteraankoop Sanchez in het slotkwartier nog naar de kant voor Rashford en ook Martial mocht nog even meedoen, maar Lukaku bleef voorin moederziel op een eiland staan. Toen hij toch eens een bal kreeg in de zestien, trof de Rode Duivel raak maar… zijn goal werd terecht afgekeurd omdat hij de bal had gecontroleerd met de bovenarm.

Foto: REUTERS

De laatste kans was nog voor Rashford maar zijn knal zeilde naast. Een gelijkspel was dan ook het hoogst haalbare voor dit Manchester United, maar als ze in de terugwedstrijd op 13 maart zich alsnog willen kwalificeren voor de kwartfinales zal Mourinho toch wat anders uit zijn hoed moeten toveren.

Nainggolan onderuit in ijskoud Oekraïne

In de andere wedstrijd van vanavond ging Radja Nainggolan met AS Roma op bezoek bij Shakhtar Donetsk. Het was bitter koud in Oekraïne, tot min tien graden, maar de Italianen waren baas in de eerste helft. Vlak voor de rust bracht Cengiz Under de Romeinen ook verdiend op voorsprong na een knappe assist van Dzeko: 0-1. Maar al vroeg in de tweede helft stond het alweer gelijk na een mooie goal van Ferreyra en nadien werd Shakhtar de betere ploeg. Doelman Alisson Becker speelde echter een sterke wedstrijd en gaf geen krimp, tot Fred in de 71e minuut een vrije trap heerlijk in de kruising krulde: 2-1. Met een wereldsave verijdelde Becker in de extra tijd nog een derde tegengoal.

Uitslagen 1/8e finales (heen)

Juventus - Tottenham 2-2

FC Bazel - Manchester City 0-4

Real Madrid - PSG 3-1

FC Porto - Liverpool 0-5

Chelsea - Barcelona 1-1

Bayern München - Besiktas 5-0

Sevilla - Manchester United 0-0

Shakhtar Donetsk - AS Roma 2-1