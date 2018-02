Grandioos Liverpool speelt Porto helemaal stuk en is nu al zeker van kwartfinale

Liverpool heeft Porto al in de heenmatch van de 1/8e finales in de Champions League tegen het canvas gemept. De Reds — voor de gelegenheid in het fluo-oranje — wonnen op bezoek in Portugal met 0-5. Sadio Mane scoorde een hattick, Mohamed Salah flitste en maakte een heerlijke goal en ook Roberto Firmino pikte zijn doelpunt mee. Dankzij het gouden trio mag Liverpool zich dus nu al opmaken voor de kwartfinales van het kampioenenbal.

Porto, waar Sergio Conceicao (ex-Standard) tegenwoordig coach is, zag al van bij de aftrap sterretjes tegen Liverpool. Toch duurde het tot minuut 25 vooraleer de bezoekers de ban braken. Sadio Mané trof als eerste raak: na twee afgeblokte schoten van Wijnaldum viel de bal voor de voeten van de Senegalees. Die twijfelde niet, doelman Sa kon het schot niet voldoende keren en Liverpool mocht al een eerste keer vieren.

Vier minuten later was het opnieuw raak voor de Engelsen. Mohamed Salah scoorde misschien wel de mooiste goal van de avond met enkele weergaloze baltoetsen. Nadat Milner op de paal knalde hield de Egyptenaar via het hoofd en de voeten tot driemaal hoog vooraleer de 0-2 te scoren. Porto tegen de touwen, en dat was nog maar het begin van de lange avond.

In de tweede helft rustte Liverpool namelijk niet op de lauweren, Mané scoorde nog tweemaal en ook Roberto Firmino pikte zijn goaltje mee. Sinds het vertrek van Philippe Coutinho naar Barcelona is de Fab Four niet meer, maar dat stopt de motor niet van dit indrukwekkend Liverpool. De terugmatch staat pas begin maart op het programma, maar is nu al een maat voor niets.

