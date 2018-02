Bleke Nainggolan gaat met AS Roma onderuit tegen Shakhtar Donetsk

De heenwedstrijd van de achtste finales van de Champions League tussen Shakhtar Donetsk en AS Roma is woensdagavond op een 2-1-zege voor de Oekraïners geëindigd.

In het ijskoude Charkov gaf Shakhtar Donetsk in barre weersomstandigheden AS Roma en Radja Nainggolan partij. Ondanks temperaturen onder het vriespunt konden de supporters zich in het Metaliststadion wel opwarmen aan goed voetbal.

De Oekraïners maakten het de Romeinen lastig, maar stonden aan de pauze wel een doelpunt in het krijt. Op slag van rust brak het Turkse toptalent Cengiz Ünder (41.) de ban. De Champions League-debutant duwde de 0-1 via doelman Pjatov binnen.

Na de pauze herstelde Facundo Ferreyra (52.) snel het evenwicht. Shakhtar nam het roer stevig in handen in het tweede bedrijf, maar stuitte telkens op Roma-doelman Alisson. Twintig minuten voor tijd verzekerde de thuisploeg dan toch de verdiende zege. Fred (71.) krulde het leer uit een vrije trap via de onderkant van de lat in doel.

Een onzichtbare Radja Nainggolan werd in de 83e minuut naar de kant gehaald bij de Romeinen.

De return in Rome staat op 13 maart op het programma. Ondanks het belangrijke doelpunt op verplaatsing wacht de “Giallorossi” in het Stadio Olimpico nog een moeilijke opdracht.