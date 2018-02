Wie anders dan Messi houdt Chelsea van zege tegen Barcelona

Lionel Messi heeft met zijn eerste doelpunt tegen Thibaut Courtois FC Barcelona een gunstige uitgangspositie bezorgd op het veld van Chelsea: 1-1. Bij de thuisploeg was Willian de grote man. De Braziliaan trapte twee keer tegen de paal alvorens The Blues op 1-0 te zetten, maar die voorsprong konden de Londenaars dus niet vasthouden. Eden Hazard zorgde voor de assist van de goal van Willian.

Zeven keer op rij had Barcelona de tanden stuk gebeten op Chelsea. Maar het laatste duel ging al terug tot 2012 en de enige speler van Chelsea die dat nog kon navertellen, Gary Cahill, zat gisteren op de bank. Coach Antonio Conte koos voor het eerst in Chelsea’s Champions League-geschiedenis voor een basisteam met elf buitenlanders. Eden Hazard kreeg de bedenkelijke eer als diepe spits tegenover Piqué en Umtiti op te draven – Thomas Vermaelen zat op de bank.

De Chelsea-supporters die gisteren naar Stamford Bridge afzakten, inclusief voorzitter-in-transitie Marc Coucke, wisten niet wat ze van hun team moesten verwachten. Antonio Conte had Chelsea de underdogs genoemd. Maar dat hoefde niet te verbazen na maanden gesteun en geklaag over de transferpolitiek van zijn club. Wie de voorbije weken de logica van de Italiaan had gevolgd, kon een slachtpartij verwachten. Maar toen de bal uiteindelijk rolde, was niets minder waar.

Barcelona eiste als op automatische piloot de bal op, maar ving er bitter weinig mee aan. Lionel Messi liet in de gehele eerste helft welgeteld één goeie actie noteren. Hij toverde een bal op het hoofd van Paulinho, die onbesuisd naast besloot. Het grootste deel van de tijd slenterde Messi over het veld. Heel af en toe probeerde hij te versnellen, maar vond hij de opening niet tegenover de scherp verdedigende Andersen en Azpilicueta. De Argentijn hoefde het zich niet aan te trekken. Zijn spitsbroeder Luis Suarez kwam helemaal niet in het stuk voor.

Conte rekende op snelle uitbraken van Chelsea en die kwamen er ook. Eden Hazard tekende voor het eerste gevaar met een schicht over de lat. Willian draaide zich goed vrij tussen drie man, maar Rakitic trok aan de noodrem – Alonso trapte de vrijschop in de handen van Ter Stegen. Na een actie van Hazard over links trof Willian de paal. En kort voor rust raakte hij de andere paal, deze keer vanuit een nog betere schietpositie.

Dom balverlies

Wat Barcelona-coach Valverde aan de rust zijn troepen influisterde, mag Joost weten. Maar de enige juiste boodschap – “geef Willian geen ruimte rond de zestien” – was het niet. Hoe anders te verklaren dat Willian na een kort gezette corner door Hazard mocht oprukken tot aan het halve maantje en opnieuw snoeihard mocht uithalen? Deze keer faalde de Braziliaan niet. De 1-0-voorsprong was meer dan verdiend.

We waren intussen 75 minuten ver en Barcelona had geen reactie laten zien. Was het misplaatste arrogantie of gewoon niet beter kunnen? Net toen je aan het tweede begon te denken, sloeg Barça ongenadig toe. Andreas Christensen – die tot dan toe ijzersterk stond te verdedigen – gaf de bal zomaar weg. Andres Iniesta profiteerde en legde simpel breed voor Lionel Messi. De Argentijn knalde de 1-1 voorbij Thibaut Courtois en ging vieren tegenover het Barça-vak. Er zat duidelijk meer emotie in dan zomaar een goal. Het was Messi’s eerste goal in negen wedstrijden tegen Chelsea en zijn eerste goal in negen wedstrijden tegen Courtois. Een bittere pil voor onze nationale doelman, die tot dan toe nog geen bal had moeten pakken.

Conte probeerde met Morata nog een tweede doelpunt te forceren, maar Chelsea zal het verschil nu moeten maken op 14 maart in Nou Camp. Toch weer de underdogs dus. Al was hen dat gisteren 75 minuten lang allerminst aan te zien.

En Lionel Messi? Die haalt de volgende rekening van zijn stapeltje: Rubin Kazan: al vier matchen niet tegen gescoord.