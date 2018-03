Gemiste kans voor Tottenham: dolle drie minuten van Juventus doen Spurs de das om in de Champions League

Niemand die er na een uur spelen nog iets voor gegeven had, maar Juventus heeft zich geplaatst voor de kwartfinales van de Champions League. Het ging met 1-2 winnen op het veld van een nochtans veel beter Tottenham dankzij drie dolle minuten.

Juventus recupereerde Paulo Dybala en Blaise Matuidi, en vatte de wedstrijd deze keer wel aan in de vertrouwde 4-3-3. Bij Tottenham stonden Mousa Dembele en Jan Vertonghen in de basis. De Spurs moesten niet winnen maar drukten een zwak Juventus meteen weg. De Oude Dame had het erg moeilijk met de hoge druk en moest het spel ondergaan.

Harry Kane kreeg de eerste kans. Hij ging rond Gianluigi Buffon maar legde de bal in het zijnet. Daarna was het was vooral opletten voor Son bij de Italianen. De Zuid-Koreaan zette Buffon eerst aan het werk met een kopbal en trapte daarna nipt voorlangs. Na een klein halfuur ontsnapte Jan Vertonghen wel aan een strafschop toen hij Douglas Costa aantikte in de zestien. Niet veel later pakte de Rode Duivel wel geel door een tackle op Dybala.

Foto: AFP

De Spurs bleven baas en vijf minuten voor rust was het eindelijk raak. Kieran Trippier zette laag voor, Son raakte de bal niet vol maar zag het leer met een bots voorbij Giorgio Chiellini en een grabbelende Buffon in doel verdwijnen: de verdiende 1-0. Juventus reageerde meteen maar Miralem Pjanic trapte een schotkans naast en Alex Sandro kopte over.

Dan toch Juve

Het spel van Juventus na rust was niet veel beter. De Oude Dame begon de tweede helft met verschillende slechte passes, tot jolijt van het publiek op Wembley. Dele Alli kwam dreigen maar kraakte zijn schot, terwijl Son voorlangs knalde. Juve-coach Max Allegri bracht op het uur Stephan Lichtsteiner en Kwadwo Asamoah in, en dat leverde meteen resultaat op. Sami Khedira verlengde een voorzet van Lichtsteiner tot bij Gonzalo Higuain en die trapte de 1-1 tegen de netten.

Amper drie minuten later werd het plots heel stil in Londen. Higuain zette Dybala alleen op weg naar Hugo Lloris en de Argentijn faalde niet: 1-2 Juventus. Tottenham moest dus vol aan de bak om ten minste verlengingen af te dwingen na de 2-2 in Turijn. Son, wie anders, kwam dicht bij de gelijkmaker maar zijn knal ging net naast de kooi van Buffon. Kane kreeg vanuit buitenspel nog een uitstekende kopkans maar zijn doelpoging raakte de paal en werd daarna van de lijn gekeerd door Andrea Barzagli.

Juventus plaatst zich zo voor de derde keer in vier jaar voor de kwartfinales van het kampioenenbal. Tottenham druipt ontgoocheld af in het eigen Wembley want het is de eerste keer dat de Italianen in de knockout-fase winnen van een Engels team.

Never underestimate the old guard. Last night Real Madrid, tonight Juventus showed there’s life in the Old Lady. — Gary Lineker (@GaryLineker) 7 maart 2018

Eerlijk is eerlijk, het is ook genieten van die oude rotten @gianluigibuffon en @chiellini ...wat een strijd,passie en over mijn lijk mentaliteit #TOTJUV — Ronald de Boer (@FrankRonald1970) 7 maart 2018