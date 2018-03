Kwartfinale te hoog gegrepen, maar de Basel wint wel knap tegen Manchester City

Manchester City verdedigde in het eigen Etihad Stadium met succes een voorsprong van vier doelpunten. Basel kreeg de thuisploeg nooit echt aan het wankelen, maar won wel knap met 1-2. Daarmee komt na twaalf wedstrijden een einde aan de ongeslagen reeks van de The Citizens in de Champions League.

De kwartfinale bleek te hoog gegrepen voor Basel, maar winnen deden ze wel tegen Manchester City. Al kwam de thuisploeg na zeven minuten wel op voorsprong. Jesus kon voor het eerst in vier maanden nog eens scoren. Maar tien minuten later stond de gelijkmaker al op het scorebord. Elyounoussi stond op de juiste plaats en schoot een afgeweken bal binnen.

De ploegen gingen rusten met een gelijkspel. City had in de eerste helft maar liefst 76 % balbezit. In de tweede helft gaf Elyounoussi de beslissende assist voor Lang, die trapte hoog binnen vanuit een scherpe hoek en toverde de 1-2 stand op de scorebord. Bij City speelde Sané opnieuw een goede wedstrijd, maar scoren lukte niet meer. Zo won Basel verrassend, de laatste keer dat The Citizens verloren in eigen huis was op 3 december 2016.

Kevin De Bruyne bleef de hele wedstrijd op de bank. Pep Guardiola liet de 17-jarige middenvelder Foden starten. Vincent Kompany zat niet in de selectie.