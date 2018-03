Geen mirakel voor Porto: Liverpool voor het eerst sinds 2009 naar de kwartfinales Champions League

Geen mirakel op Anfield. In een overbodige match tussen Liverpool en Porto was het wachten tot de tweede helft voor het eerste schot binnen de palen. De Portugese club kreeg in de heenwedstrijd een zware 0-5 om de oren en moest dus minstens vijf keer scoren als ze nog kans wou maken op de volgende ronde. Maar beide clubs kwamen niet tot scoren na een matige wedstrijd en zo stoot Liverpool makkelijk door naar de kwartfinale, voor het eerst sinds 2009.

FC Porto stond voor een aartsmoeilijke opdracht op Anfield. Al 452 keer verloor een team in de heenronde van het kampioenenbal met 0-5, geen enkele keer kon een ploeg die achterstand nog goedmaken in de terugwedstrijd. Ook Porto slaagde er niet in, ze kwamen zelfs niet in de buurt van de kooi van Karius. Die kreeg ook in deze overbodige partij de voorkeur op Mignolet.

Porto-supporters bleven erin geloven

Porto-coach Sérgio Conceição gooide zijn ploeg helemaal om en wisselde maar liefst tien spelers. Alleen Reyes bleef centraal in de verdediging staan. Een volledig nieuwe ploeg ging op zoek naar eerherstel na de zware thuisnederlaag van vorige week. Al was er van spektakel en veel aanvalsdrift geen sprake.

De supporters van Porto geloofden voor de wedstrijd nog in een mirakel. Ook tijdens de wedstrijd lieten de blauw-witte supporters zich geregeld horen. Maar het mocht niet baten, Porto slaagde er niet in om een vuist te maken tegen The Reds, die de wedstrijd controleerden.

Behalve een bal op de paal van Mané na een halfuur viel er weinig te beleven in de eerste helft. Liverpool-doelman Loris Karius moest pas een eerste keer redding brengen in de 51ste minuut. Mané werd na zeventig minuten gewisseld voor de topscorer in de Premier League, Mo Salah. Die zorgde voor wat meer animo. Maar Iker Casillas, de keeper van Porto, behield in zijn 167ste Champions League-wedstrijd de nul. De Spanjaard heeft het record van meeste CL-wedstrijden.

De wedstrijd bleef dus steken op een scoreloos gelijkspel. Porto gaf op geen enkel moment het idee dat ze ook maar enigszins in de buurt konden komen van het gehoopte mirakel. Zo stoot Liverpool makkelijk door naar de kwartfinales, voor het eerst in bijna 10 jaar.