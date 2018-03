No Neymar, no party: PSG kansloos uitgeschakeld door Real Madrid in Champions League

PSG is er zonder sterspeler Neymar niet in geslaagd om te stunten tegen Real Madrid in de achtste finales van de Champions League. Nadat de heenmatch in Madrid op 3-1 in het voordeel van de Spanjaarden was geëindigd, won Real ook dinsdagavond in Parijs met 1-2. Ronaldo - wie anders? - opende de score voor de Madrilenen. Ondanks zijn megabudget sneuvelt Paris Saint-Germain voor het tweede jaar op een rij in de achtste finales van de Champions League. Vorig jaar was Barcelona de boosdoener. Ook nu zal de Europese uitschakeling nog een tijdje blijven nazinderen in Parijs.

Ondanks de 3-1-nederlaag in de heenmatch en de afwezigheid van de geblesseerde superster Neymar geloofden ze bij PSG rotsvast in een spectaculaire remonte tegen de titelverdediger. In de aanloop naar de match werd gespierde taal bovengehaald om het zelfvertrouwen op te pompen en voor de aftrap werden alle registers in het Parc des Princes opengetrokken om de spelers een laatste boost te geven: vuurwerk, veel sfeer en een resem Parijse coryfeeën.

Maar de vonken naast het veld sloegen niet over op de spelers in de groene rechthoek. Di María slaagde er niet in om Neymar te doen vergeten en ook Cavani en Mbappé kwamen nauwelijks in het spel voor. Real Madrid hield de boel rustig onder controle en stond in de eerste helft amper twee kansen toe. Die vielen vlak voor de pauze. Navas bracht redding op pogingen van Di Maria en Mbappé. Even daarvoor had Real Madrid trouwens zelf op voorsprong moeten komen, maar Benzema geraakte oog in oog met Areola niet voorbij de Parijse keeper.

Foto: AFP

Vlak na de pauze pakte de Franse spionkop uit met een vuurzee vol Bengaals vuur, maar de rook voor het thuisdoel was nog niet goed opgeklaard of Cristiano Ronaldo kopte vanuit de mist staalhard raak. Voor de Portugees was het zijn negende opeenvolgende doelpunt in een Champions League-wedstrijd, zijn twaalfde van deze campagne. In het seizoen 2013/2014 scoorde Ronaldo 17 goals in de Champions League.

Foto: AFP

PSG, met Meunier opnieuw 90 minuten op de bank, lag uitgeteld in de touwen. Zeker toen even later Marco Verratti domweg tegen zijn tweede gele kaart van de avond aanliep. Met tien tegen elf was de thuisploeg er helemaal aan voor de moeite. De gelukkige gelijkmaker van Edinson Cavani in de zeventigste minuut gaf PSG nog even een vals gevoel van hoop, maar het was Real Madrid dat in het slotkwartier een kat-en-muisspelletje speelde met de Franse landskampioen. Benzema liet nog een open doelkans liggen, Casemiro scoorde met een afgeweken bal wel de winning goal. Vazquez knalde op aangeven van de ingevallen Bale nog tegen de paal.

Foto: Photo News

Zo werd het een erg pijnlijke avond voor PSG, dat ondanks de investering van honderden miljoenen euro’s afgelopen zomer alweer vroegtijdig uit het kampioenenbal wordt geflikkerd. Gebeurde de uitschakeling tegen FC Barcelona vorig jaar in de achtste finales nog na een onwaarschijnlijke remontada van de Spanjaarden, was het dit keer duidelijk geen partij voor Real Madrid. Nasser Al-Khelaïfi, de Qatarese eigenaar van Paris Saint-Germain, zal er niet mee kunnen lachen.

Real Madrid kwalificeert zich al voor het achtste jaar op een rij voor de kwartfinales van de Champions League.