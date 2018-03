Maestro Messi knikkert Hazard en Courtois uit de Champions League met jubileumgoals

Chelsea heeft het geprobeerd in Camp Nou, maar moest uiteindelijk zijn meerdere erkennen tegen FC Barcelona. Onder leiding van Maestro Messi werd het 3-0 in Spanje, nadat de heenmatch op 1-1 was geëindigd. Bij Chelsea kon Eden Hazard zich een paar keer tonen, maar aanvallend stelden de Blues toch weer teleur. Barça is zo de verdiende achtste en laatste kwartfinalist in de Champions League. Vrijdag wordt er geloot.

Chelsea trok naar Barcelona met geen al te gunstige uitgangspositie. Ondanks een sterke heenmatch kreeg het toen toch een doelpunt binnen: Messi en Iniesta straften defensief geblunder af en zorgden toen voor het 1-1 gelijkspel.

De Blues moesten dan ook een doelpunt maken in Camp Nou, dus was het uitkijken naar welke elf coach Antonio Conte zou opstellen. Lees: met of zonder échte spits in de punt? De Italiaan wist dat het vijf voor twaalf was en zette dan ook Hazard op zijn geliefkoosde linkerflank, met spits Olivier Giroud in de punt. Bij Barcelona was Ousmane Dembéle de opvallendste naam, de Franse flankspeler zoekt nog steeds naar zijn bloedvorm sinds zijn vertrek bij Dortmund.

Foto: EPA-EFE

Na het heerlijke Barcelona-deuntje, gevolgd door de Champions League-hymne, rolde de bal… en dat leverde meteen een doelpunt op. Lionel Messi wist Thibaut Courtois te verrassen vanop rechts, hij knalde overhoeks de 1-0 op het bord. Valse start voor Courtois, valse start voor Chelsea. Barça meteen op rozen, en na twintig minuten spelen werd het nog wat mooier.

Foto: Photo News

Ousmane Dembélé leek het zichzelf moeilijk te maken, maar met zijn mindere voet trapte hij de bal enig mooi voorbij Courtois: 2-0 voor Barcelona, Chelsea moest nu al tweemaal scoren. Een onmogelijke opdracht voor de Blues, want ondanks enkele knappe acties van Hazard kon het weinig aanvallende druk ontwikkelen. De Spanjaard Marcos Alonso kwam nog het dichtst bij een goal voor de rust, maar scoren lukte niet voor de Londenaars.

Ook niet in de tweede helft, al werd Chelsea ook niet geholpen door ref Skomina. Die had de bal na vijf minuten spelen altijd op de stip moeten leggen na een tackle van Piqué op Giroud, maar zag geen graten in de foute tackle. Chelsea voelde zich onrecht aangedaan, en kwam daarna eigenlijk nooit meer uit de startblokken. Integendeel: het was Lionel Messi die het lot van Chelsea iets na het uur bezegelde. De Vlo zette een bleke Courtois opnieuw te kijk, hij trapte de bal tussen de benen van de goalie binnen en bezorgde Barcelona de 3-0 voorsprong.

Foto: Photo News

Niet zomaar een doelpunt trouwens, maar wel het honderdste doelpunt in de Champions League voor Lionel Messi. Slechts één speler deed al beter… de teller van Cristiano Ronaldo staat op 117.

100 - Lionel Messi is the second player in Champions League history to score 100 goals, after Cristiano Ronaldo (117). Milestone. pic.twitter.com/BDFRj9xWPI — OptaJose (@OptaJose) March 14, 2018

Wedstrijd gespeeld, natuurlijk. Barcelona haalde de voet van het gaspedaal, Chelsea zat alweer met de gedachten in Engeland. Daar speelt het zondag tegen Leicester in de FA Cup, de enige trofee waar Chelsea dit seizoen nog voor strijdt. Camp Nou vierde intussen feest, vrijdag zit het in de trommel bij de loting voor de kwartfinales.

Hazard werd na 82 minuten naar de kant gehaald. Foto: Photo News

Uitslagen:

Barcelona - Chelsea: 3-0 (heen: 1-1)

Besiktas - Bayern München: 1-3 (heen: 0-5)

Al gespeeld:

Manchester United - Sevilla 1-2 ( 0-0)

AS Roma - Shakhtar Donetsk 1-0 (1-2)

PSG - Real Madrid 1-2 (1-3)

Liverpool - FC Porto 0-0 (5-0)

Manchester City - Basel 1-2 (4-0)

Tottenham - Juventus 1-2 (2-2)