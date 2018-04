Barcelona lijkt zeker van halve finale dankzij twee owngoals

Barcelona zal met een uitstekende uitgangspositie aan de terugwedstrijd in de Champions League van volgende week beginnen. De Catalanen versloegen AS Roma in het eigen Camp Nou met 4-1. Barça kwam op voorsprong via twee owngoals van De Rossi en Manolas. Piqué en Suarez tekenden voor de andere Catalaanse doelpunten, al zorgde Edin Dzeko toch nog voor een belangrijk uitdoelpunt voor AS Roma.

Een verplaatsing naar het imposante Camp Nou is nooit makkelijk, en dat wist ook AS Roma. De Romeinen moesten het bovendien zonder Belgische draaischijf Radja Nainggolan stellen door een blessure. Bij Barcelona keerde Lionel Messi dan weer terug. De thuisploeg nam dan ook meteen het initiatief in handen en scoorde na zeven minuten zelfs een eerste keer, maar het doelpunt van Luis Suarez werd terecht afgekeurd. Pijnlijk voor de Uruguayaan, die dit seizoen nog geen enkele keer kon scoren in de Champions League. Even later moest Roma-goalie Alisson Becker in twee tijden redding brengen op een poging van Messi.

Twee owngoals

AS Roma hield alles achteraan goed dicht, maar er kwamen barstjes in de Romeinse defensie naarmate de eerste helft vorderde. Rakitic zag een voorzet-schot op de paal belanden, even later bracht Alisson redding op een schot uit een scherpe hoek van Suarez. Messi en co. bleven de druk opvoeren, maar liepen zich te vaak vast in de achterhoede van Roma. Het doelpunt kwam er na 38 minuten dan toch, het zij met een gelukje: een lage voorzet van Iniesta richting Messi werd onderschept door De Rossi, die met zijn tussenkomst de bal wel prompt in eigen doel werkte: 1-0 voor Barcelona. Roma kreeg even later nog een uitgelezen kans op de gelijkmaker met een vrije trap net buiten het strafschopgebied, maar Pellegrini besloot op de muur. Een gele kaart voor Kolarov was het laatste wapenfeit van de eerste helft, waardoor Barcelona met een kleine voorsprong de catacomben in kon.

In de tweede helft zat de vlam meteen in de pijp, want al na enkele seconden werd Diego Perotti compleet uit het oog verloren bij een voorzet. De Argentijnse linksbuiten kon volledig vrijstaand koppen, maar de bal ging naast. Nog geen minuut later blunderde Alisson door een schot van Alba zomaar in de voeten van Suarez te duwen, maar de Uruguayaan besloot over. Nog een minuut later ontsnapte Barcelona opnieuw na een slechte borstcontrole van Umtiti, waarna Florenzi met de bal aan de haal ging. Hij hield de bal niet meer binnen de lijnen, maar liet Camp Nou wel goed schrikken door de bal via de voet van Ter Stegen op de paal te doen belanden. Enkele minuten later was het wel raak, en wéér was het een owngoal. Deze keer was Manolas de ongelukkige: de Griek gleed een voorzet van Rakitic eerst tegen de paal en kreeg de bal vervolgens tegen het lichaam, waarna de 2-0 ongelukkig tegen de netten dwarrelde. Barcelona vestigde zo trouwens een nieuw record in de Champions League, want nog nooit eerder profiteerde een ploeg van vijf owngoals in één CL-campagne.

Onzichtbare Dzeko scoort, eerste CL-goal voor Suarez dit jaar

AS Roma was duidelijk aangeslagen na de nieuwe opdoffer, want op het uur maakte Piqué er in de rebound zelfs 3-0 van na een schotje van Luis Suarez. Wedstrijd gespeeld, waarna Barcelona de bal rustig kon rondtikken. Messi probeerde Alisson nog te testen met een zwak schotje, maar de Braziliaan liet zich niet verrassen. Barcelona liet zichzelf beetje bij beetje in slaap wiegen en werd daar in het slot nog voor gestraft. Marc-André Ter Stegen blunderde en moest de ingevallen Defrel met alle macht van een tegentreffer houden. Enkele minuten later werd de Duitse goalie dan toch geklopt door Edin Dzeko, die tot dan toe vrijwel onzichtbaar was maar een prima voorzet van Perotti wel in doel werkte: 3-1.

Voor Barcelona was het plots belangrijk om toch nog een extra doelpuntje te scoren. Veel kansen ontwikkelden de Catalanen niet meer, maar de 4-1 kwam er alsnog dankzij Luis Suarez. De pas ingevallen Denis Suarez stuurde een lage pass het strafschopgebied in, waarna Gonalons de bal in de voeten van Luis Suarez werkte. De Uruguayaan twijfelde niet en legde zijn allereerste Champions League-doelpunt van dit seizoen in het mandje. 4-1 zou ook de eindstand blijven.

De terugwedstrijd is gepland voor dinsdag 10 april. Er lijkt AS Roma een onmogelijke taak te wachten in eigen land, al zal tegenstander Barcelona de eerste zijn om toe te geven dat mirakels bestaan in voetbal…