Demonstratie in Turijn: Ronaldo krijgt alle handen op mekaar met waanzinnige omhaal

Schrijf maar op: Real Madrid speelt eind april de halve finale van de Champions League. Ja, eerst wacht thuis nog de terugwedstrijd tegen Juventus, maar na de 0-3 zege in Turijn twijfelt niemand nog aan de overlevingskansen van de Koninklijke. Met dank aan één man: met een snelle goal deed Cristiano Ronaldo de Oude Dame al wanhopen, zijn tweede -een omhaal- was van zo’n betoverende schoonheid dat de fans van Juventus alleen maar konden applaudisseren. Marcelo deed er nog eentje bij, maar dat was vooral voer voor de statistieken.

Juventus-doelman Gianluigi Buffon ging tegen Real Madrid op zoek naar zijn vijftigste clean sheet in de Champions League. De ervaren rot mocht de hoop daarop echter al snel opbergen, want Real Madrid trof meteen raak bij de eerste echte kans van de wedstrijd. Was getekend: Cristiano Ronaldo, die de 0-1 eenvoudig binnentikte na een lage voorzet van Isco. CR7 verbrak met zijn doelpunt bovendien weer enkele records. Juventus bleef niet bij de pakken zitten en ging meteen op zoek naar de gelijkmaker. Dybala kreeg na vijf minuten meteen een goede kans, maar zag zijn poging afgeblokt worden door Sergio Ramos. Even later vond ook Betancur Ramos op zijn pad.

Dreigend Juventus, kanonskogel van Kroos

Real Madrid behield al met al goed de controle over de wedstrijd, maar na twintig minuten kwam Juventus steeds sterker opzetten. Navas moest zich helemaal strekken om een vrije trap van Dybala uit zijn kooi te ranselen. Diezelfde Dybala kwam even later een paar centimeter tekort om een bal van De Sciglio in doel te glijden. Real Madrid achtte intussen de tijd gekomen om nog eens een waarschuwing af te geven: Toni Kroos vuurde een kanonskogel af van buiten de grote rechthoek, maar zag zijn bal uit elkaar spatten op de lat. Buffon en Juventus kwamen met de schrik vrij. Het laatste wapenfeit van de eerste helft was een schwalbe van Dybala in het strafschopgebied, maar de Turkse ref Ongun trapte er niet in en gaf de Argentijn geel. 0-1 was de ruststand.

Juventus begon met goede moed aan de tweede helft, maar ondanks hun veldoverwicht slaagde de Oude Dame er zelden in om Keylor Navas écht te bedreigen. Dybala kreeg de beste kans: zijn vrije trap ging maar net naast. Iets na het uur viel het doelpunt echter aan de overkant, en hoe: na matig uitverdedigen van Chiellini belandde de bal bij Carvajal, die de bal voor doel zwiepte. Cristiano Ronaldo toonde een staaltje wereldklasse en nam de bal met een omhaal op de slof. Buffon en het volledige stadion zagen met verstomming hoe de 0-2 in de rechterhoek binnenwaaide. De Portugees kreeg er applaus van het hele stadion voor en bedankte de thuisfans daarvoor.

Licht uit

Na de omhaal van Ronaldo ging het licht helemaal uit in Turijn. Dybala tikte Carvajal aan en pakte zo op domme wijze zijn tweede gele kaart, waardoor Juventus nog 25 minuten met zijn tienen verder moest. Marcelo leverde even later de genadeslag af na een assist van - wie anders - Cristiano Ronaldo: 0-3. Modric en Ronaldo zelf kregen nog uitstekende kansen om er zelfs 0-4 van te maken, maar dat zou uiteindelijk niet meer gebeuren. In de toegevoegde tijd kreeg Ronaldo vanop enkele meters afstand nog een niet te missen kans, maar de Portugees knalde onbegrijpelijk over. De kans was te makkelijk, zo leek het wel. 0-3 bleef de eindstand.

De terugwedstrijd staat geprogrammeerd op woensdag 11 april. Real Madrid lijkt al zeker van haar plekje in de halve finale. Of kan Juventus volgende week nog voor een mirakel zorgen in het Santiago Bernabeu?

