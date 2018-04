Liverpool verrast Manchester City in spectaculaire kwartfinale, De Bruyne en Kompany hebben half mirakel nodig

Liverpool heeft op een daverend Anfield Road het Manchester City van Rode Duivels Vincent Kompany en Kevin De Bruyne verrast. De leider in de Engelse Premier League kreeg in de eerste helft een lesje in enthousiasme. Goed voor een sensationale 3-0 na een halfuur voetballen, meteen ook de eindstand.

Aan de rust stond het reeds 3-0 na goals van Salah, Oxlade-Chamberlain en Mané. Een ontketend Liverpool had toen een quasi perfecte eerste helft gespeeld. Na de rust kregen we een ander spelbeeld te zien. Bij Liverpool was het beste van de soep en het leek ervoor gekozen te hebben om de voorsprong te consolideren. Wellicht had Klopp ook nog wel de opdracht gegeven om nu en dan tegen te stoten, maar op een zeldzame speldenprik na, kwam het er niet meer van.

De thuisploeg liet de bal aan de mannen van Guardiola. Zo was er constante druk van de bezoekers, maar zonder veel gevaar. City voetbalde toch een stuk onder zijn niveau en wist een verdedigend Liverpool niet uit verband te spelen. Karius moest zich eigenlijk niet onderscheiden. Verder dan een (discutabel) afgekeurde goal kwam Manchester City niet.

Zo reist Liverpool met een mooie 3-0 voorsprong naar Manchester. In vele gevallen zou dit voldoende zijn, maar met Man City weet je nooit.