Sensatie: Nainggolan en Roma spelen Barcelona helemaal van de mat en stoten door naar halve finale

Niet FC Barcelona maar AS Roma stoot door naar de halve finales van de Champions League. Na een ware mirakelmatch van de Italianen. De Catalanen begonnen de terugwedstrijd met een 4-1 voorgift uit de heenmatch, maar in het Stadio Olimpico werd Barça volledig van het veld gespeeld door Nainggolan en co. De Romeinen wonnen met 3-0 en wippen zo Messi uit het kampioenenbal. Wat een stunt!

Hoezo klus geklaard voor Barcelona? Ondanks de duidelijk 4-1 overwinning in Nou Camp geloofde Rode Duivel Radja Nainggolan nog in de kansen van Roma om drie goals goed te maken. “We kunnen Barça nog pijn doen”, sprak hij vooraf. We moeten geloven dat we tot iets groots in staat zijn en vooral moeten we onze kansen afwerken.”

Edin Dzeko trapt de 1-0 tegen de netten. Foto: REUTERS

Profetische woorden bleek het. Vijf minuten was de match ver in het Stadio Olimpico toen de Belg zag hoe een lange bal twijfel zaaide in de Catalaanse verdediging en Edin Dzeko koeltjes kon binnenwerken. 1-0 en de Romeinen tankten vertrouwen. Met hoge pressing overrompelden ze de bezoekers. Na het openingsdoelpunt waren twee te hoge vrije trappen van Messi het gevaarlijkste wat de Catalanen te bieden hadden. Erg povertjes.

Gefrustreerde Messi

Dan was er in de rechthoek aan de andere kant veel meer te doen met drie grote kansen. Met telkens in de hoofdrol: de Tsjech Patrik Schick. Eerst was hij sneller dan Ter Stegen, maar kopte hij naast. Daarna kon hij opnieuw volledig vrijstaand koppen, maar ging de bal tot opluchting van Pique, die hem te veel ruimte gaf, en heel Barcelona wederom naast. En net na een halfuur was hij er weer, maar kwam hij een teen tekort om binnen te punteren. Messi raakte gefrustreerd, Barça zweette. Maar Roma verzuimde om voor totale chaos in de Spaanse hoofden te zorgen.

Patrick Schick kan tot drie keer niet scoren. Foto: REUTERS

Na rust probeerde Roma door te gaan op het verschroeiende elan van in de eerste helft. Dat ging stroever, want Barcelona leek de oplossing gevonden te hebben voor de Romeinse druk. Tot Nainggolan de bal perfect in de rug van de Barça-defensie wipte en Piqué Dzeko onderuit trok in de zestien. Penalty en De Rossi zette die feilloos om.

De tifosi waren het delirium nabij, want nog één goal en Barcelona was uitgeschakeld. Maar net als de bezoekers speelden ook de Romeinen met vuur. Met name Fazio. Vlak na de 2-0 ging de Italiaan door op Iniesta, maar hij bleef gespaard van een tweede gele kaart.

Kopzorgen bij Lionel Messi. Foto: REUTERS

En het bleef al Roma wat de klok sloeg in de tweede helft. In de 67ste minuut was het bijna Radja Nainggolan - stel je voor - die voor de bevrijdende derde treffer zorgde, maar zijn knappe volley uit de draai werd gered door Ter Stegen. De kopbal van De Rossi ging dan weer enkele centimeters voorbij de verste paal.

Remontada

En Barcelona? Dat kwam pas in de 73ste minuut voor het eerst in de tweede helft een keer dreigen. Messi kreeg de ruimte voor het schot, maar besloot recht op doelman Alisson.

Radja Nainggolan. Foto: Photo News

Een uniek moment, want al snel was het weer eenrichtingsverkeer richting Barcelona-doel. El Shaarawy was net ingekomen voor Nainggolan en bekroonde zijn invalbeurt bijna met het winnende doelpunt, maar een supersave van Ter Stegen hield de 2-0 nog op het bord. Voor heel even toch. Want in de 82ste minuut was kopte Manolas de onwaarschijnlijke 3-0 binnen!

Barcelona had nog acht minuten om zijn vel te redden, maar dat lukte niet meer. Al kwam Dembélé er met een schot van heel ver nog heel dichtbij, maar de bal belandde op het dak van het lege goal. Een jaar na de onwaarschijnlijke terugkeer van FC Barcelona tegen PSG, stunt AS Roma nu op een soortgelijke manier. De remontada, maar dan op z’n Romeins, waarmee ze voor het eerst sinds 1984 in de halve finale van de Champions League staan. Nainggolan is een waarzegger.

Manolas kopt de onwaarschijnlijke 3-0 binnen. Foto: AFP

En is door het dolle heen. Foto: REUTERS