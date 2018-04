Geen verrassingen in München: Bayern heeft genoeg aan gelijkspel tegen Sevilla en staat in halve finales

Bayern München heeft zijn goede uitgangspositie van in de heenmatch verzilverd en staat in de halve finales van de Champions League. De kersverse Duitse landskampioen verdedigde in eigen huis een 1-2 voorsprong tegen Sevilla en kwam nooit in de problemen. Het werd 0-0 in de Allianz Arena, Bayern schaart zich zo bij de laatste vier.

Afgelopen weekend kroonde Bayern zich voor de zesde keer op rij tot landskampioen, vanaf nu ligt dus alle focus op de Champions League. Trainer Jupp Heynckes gooide dan ook zijn sterkste elf voor de leeuwen. In vergelijking met de heenmatch betekende dat Robben, James en Rafinha in de ploeg ten koste van Vidal (geblesseerd), Thiago en Bernat. Bij Sevilla ontbrak met de geblesseerde Kjaer de rots in de branding achteraan, zijn plek werd ingenomen door Mercado. Banega keerde terug uit schorsing en verwees Pizarro naar de bank.

Sevilla moest dus een achterstand ophalen, maar de beginfase was voor Bayern. De thuisploeg dreigde meteen via James op vrije trap en via Robben met een individuele actie. De Nederlander zag zijn schot rakelings langs de paal passeren. De volgende kans was voor Lewandowski, maar diens kopbal was niet krachtig genoeg om Sevilla-doelman Soria te verrassen. Na de eerste tien minuten haalde Bayern de voet een beetje van het gaspedaal, Sevilla kwam eindelijk eens opzetten. Banega vond de vrijstaande Sarabia, maar die knalde van in de zestien over. Ploegmaat Escudero deed dat met het halfuur in zicht netjes over.

Soria stopt de poging van Lewandwski. Foto: REUTERS

Bayern besefte dat het niet te nonchalant mocht worden, Sevilla schakelde in de vorige ronde niet voor niets Manchester United uit. Centrale verdediger Hummels ging op avontuur, zijn shot zoefde maar net over. Het laatste woord was nog voor Ribéry, maar diens knal was te centraal gericht.

Bayern controleert

Na de pauze kregen we een gelijkaardig spelbeeld. Bayern was wel baas, maar scoren lukte niet. Lewandowski, James en Muller gingen hun kans, maar waren niet trefzeker. De thuisploeg moest wel opletten voor de tegenaanvallen van de Spaanse bezoekers, Banega pegelde maar centimeters naast de paal. Dat deed even later ook Robben aan de andere kant van het veld.

Doelpunten vielen er ook in de slotfase niet meer. Sevilla legde zich neer bij de overmacht van Bayern en voor de Duitsers hoefde niets meer. Geen spektakel dus zoals in Madrid, maar wel een makkelijke kwalificatie voor Der Rekordmeister.

Uitslagen:

Bayern München (Dui) - Sevilla (Spa): 0-0 (heen: 2-1)

Real Madrid (Spa) - Juventus (Ita): 1-3 (heen: 3-0)

AS Roma (Ita) - Barcelona (Spa): 3-0 (heen: 1-4)

Manchester City (Eng) - Liverpool (Eng): 1-2 (heen: 0-3)

Foto: Photo News

Foto: Photo News