Drama voor Juventus: Real Madrid ontsnapt in extra tijd aan blamage dankzij strafschop en rode kaart

Real Madrid staat zoals verwacht in de halve finales van de Champions League, maar dat heeft veel moeite gekost. Na de 0-3 zege uit de heenmatch leek de kwalificatie een beklonken zaak, maar een efficiënt Juventus voetbalde zich naar een 0-3 voorsprong in Bernabeu. Verlengingen dus, maar in de extra tijd ging de bal plots op de stip voor Real. Een woedende Buffon werd in het tumult uitgesloten, Ronaldo klaarde klus met verve. Met de perfecte strafschop maakte hij er 1-3 van. Real ontsnapt zo aan een blamage en staat alsnog in de halve finales.

Real-trainer Zinédine Zidane onderschatte Juventus niet. Met de sensationele uitschakeling van Barcelona in het achterhoofd stuurde hij een sterk elftal het veld op. Enkel de geschorste Sergio Ramos ontbrak noodgedwongen, hij werd vervangen door de jonge Jesus Vallejo. De 21-jarige Spanjaard maakte zo zijn Europese debuut. Verder kreeg Gareth Bale de voorkeur op Karim Benzema.

Bij Juventus moest coach Massimiliano Allegri enkele noodgedwongen ingrepen doen ten opzichte van heenmatch. Barzagli en Bentancur waren geblesseerd, Dybala geschorst na zijn rode kaart. Zij werden vervangen door Pjanic (terug uit schorsing), Mandzukic en Benatia. Asamoah verloor zijn plek aan Matuidi, waardoor Alex Sandro een rij achteruit schoof.

Wervelende beginfase

Geen onderschatting in de ploegopstelling, maar Real Madrid startte wel nonchalant aan de partij. De eerste minuut was net gepasseerd toen Khedira op rechts een vrijgeleide kreeg na zwak verdedigen bij de thuisploeg. De middenvelder keek goed en zwierde de bal richting tweede paal. Carvajal kneep onnodig naar binnen, Mandzukic kwam daardoor helemaal vrij te staan en kopte de openingstreffer tegen de touwen: 0-1 en een droomstart voor de bezoekers.

Meteen raak: Mandzukic klopt Navas bij de eerste kans voor Juventus. Foto: AFP

76 - Mario Mandzukic's goal after 76 seconds is the fastest Real Madrid have ever conceded at home in the Champions League. Super. #RMAJUV — OptaJoe (@OptaJoe) 11 april 2018

Real was even van slag en Juventus geloofde in een stunt à la AS Roma. Higuain kon enkele minuten later bijna voor de 0-2 zorgen in de rebound, maar stuitte op doelman Navas. Het was pompen of verzuipen in de beginfase voor De Koninklijke, dat nog enkele gevaarlijke voorzetten van Italiaanse makelij moest ontzetten.

Na tien minuten veranderde het wedstrijdbeeld plots. Real zette eindelijk een eerste goede aanval op, Bale vond Buffon op zijn weg. In de rebound hakte hij de bal nog in het zijnet. Het was het sein voor Real om de match in handen te nemen. Ronaldo met de schaarbewegingen en de trap, Buffon met de save. In de rebound maakte het Isco het af met een subtiele stifter, maar de Spanjaard werd afgevlagd. Op het kwartier moest Navas wel nog eens de meubelen redden na een trap van alweer Mandzukic.

Isco verschalkt Buffon, maar stond buitenspel. Foto: AFP

Na dat wervelende wedstrijdbegin moesten beide ploegen even op adem komen. Juventus zag ondertussen De Sciglio uitvallen, Lichtsteiner kwam erin. De partij werd ook wat bitsiger, binnen het halfuur zagen we al drie gele kaarten. Mandzukic, Pjanic en Carvajal vlogen vroeg op de bon. Iets voorbij het halfuur was Real opnieuw dichtbij de gelijkmaker toen Isco door de buitenspelval glipte, maar Buffon had een knappe reflex in huis.

De kansen waren dus voor Real. Maar als er één team gigantisch efficiënt kan zijn, is het Juventus wel. Khedire vond Lichtsteiner op rechts, die te makkelijk mocht voorzetten van Marcelo. Aan de tweede paal stond Carvajal deze keer wel Mandzukic te dekken, maar de Kroaat won simpel het luchtduel en klopte Navas een tweede keer: 0-2. Zouden we echt een nieuwe stunt krijgen? Het zat Real in ieder geval niet mee voor de rust, want Ronaldo trof nog de lat met een strakke kopbal.

Ongeloof in Bernabeu

Een dubbele achterstand, daar kon Zidane absoluut niet tevreden mee zijn. De Fransman greep dan ook in met een dubbele wissel aan de rust. Casemiro en Bale bleven in de kleedkamers, Vazquez en Asensio moesten de motor aan de praat krijgen. De twee lieten zich meteen opmerken en Real Madrid eiste de bal op. Maar net als in de eerste helft kreeg het een oplawaai van jewelste. Navas kon de voorzet van Costa oprapen, maar liet het leer uit zijn handen glippen. De goed gevolgde Matuidi nam het geschenk dankbaar aan: 0-3 en alles te herdoen.

Real moest even bekomen van die derde klap, maar in het laatste kwartier schakelde het terug een versnelling hoger. Buffon kon een afgeweken schot van Isco nog net uit doel houden, Varane miste het doel maar op enkele centimeters en Chiellini haalde opgelucht adem toen hij een voorzet maar net naast eigen doel kopte. Met nog vijf minuten op de klok was daar dan bijna het moment van Ronaldo. Carvajal vond de Portugees aan de tweede paal, maar die werd nog net voldoende gehinderd en kopte over. Het zou slechts uitstel zijn...

Drama in extra tijd

Verlengingen leken onvermijdelijk, maar dan gebeurde het plots. In de 93e minuut leek Vazquez te kunnen scoren, maar hij werd door Benatia tegen de grond gewerkt: penalty! Buffon was razend en ging de ref bijna te lijf. De ervaren doelman mocht daarom meteen gaan douchen, maar kreeg wel een staande ovatie van Bernabeu. Szczesny kwam er dan maar koud in, maar had geen verhaal tegen de strafschop van Ronaldo. De Portugees knalde de elfmeter héérlijk in de winkelhaak, Real alsnog naar de halve finales. Voor Ronaldo was het de 11e CL-match op een rij dat hij raak trof, zijn 120e doelpunt ooit op het Kampioenenbal.

In de eigen Allianz Arena kwam Bayern niet meer in de problemen tegen Sevilla. De Rekordmeister speelde 0-0 gelijk tegen de Spanjaarden. De Duitse landskampioen had de heenmatch met 1-2 gewonnen.

Dinsdag zorgde AS Roma voor een enorme stunt tegen Barcelona. Radja Nainggolan en co. trokken in het Stadio Olimpico met 3-0 aan het langste eind en haalden zo een 4-1 nederlaag op. Ook Liverpool zit bij de laatste vier. Na de heenmatch (3-0) ging Manchester City ook in de return onderuit: 1-2.

Vrijdag (12u Belgische tijd) wordt in het Zwitserse Nyon geloot voor de halve finales. De finale vindt op 26 mei plaats in het Oekraïense Kiev.

Uitslagen:

Bayern München (Dui) - Sevilla (Spa): 0-0 (heen: 2-1)

Real Madrid (Spa) - Juventus (Ita): 1-3 (heen: 3-0)

AS Roma (Ita) - Barcelona (Spa): 3-0 (heen: 1-4)

Manchester City (Eng) - Liverpool (Eng): 1-2 (heen: 0-3)

