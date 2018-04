Salah verlost Liverpool, driftig City slaagt er niet in stunt te realiseren

Manchester City is er niet in geslaagd de verhoopte stunt te realiseren. De Citizens gingen ook voor eigen volk met 1-2 onderuit tegen de efficiënte bezoekers. Liverpool naar de halve finale dus.

Coach Pep Guardiola koos voor een zeer offensieve opstelling met Sané, Sterling en Jesus in de offensieve sector, ondersteund door De Bruyne en Silva. Bovendien hield Guardiola nog de herstelde Agüero achter de hand, Kompany verzeilde naar de bank. De Spanjaard hoopte op een snelle start en kreeg wat hij vroeg. De klok had amper twee rondjes gemaakt toen Sterling zijn spitsbroeder Jesus vrijspeelde. De Braziliaan kende geen enkele moeite om Karius een eerste keer te vloeren. Een droomstart voor De Bruyne en co. City rook bloed en trok voluit richting Karius. Leroy Sané bleek een gesel voor de Liverpool-verdediging en De Bruyne liet af en toe flitsen van grote klasse zien. Vlak voor de rust kwamen de kansen weer. Een doelpunt van Sané werd afgekeurd voor buitenspel, een schot van Bernardo Silva viseerde de paal. De bezoekers konden daar nauwelijks iets tegenover zetten.

Guardiola in de tribune

Pep Guardiola had duidelijk geen vrede met de scheidsrechterlijke beslissingen en ging onder de de rust verhaal halen bij zijn landgenoot Lahoz. Het leverde de coach een verwijzing naar de tribune op. City slaagde er niet meer in de druk te ontwikkelen die het nodig had om Liverpool met de rug tegen de muur te plaatsen. De Bruyne probeerde nog wel met een schot maar Karius liet zich niet verrassen. De beslissing viel dan ook op het uur. Een infiltrerende Mané leek te scoren, werd gestuit maar wie anders dan Mo Salah pikte het leder op om beheerst af te werken.

Boeken dicht en dat werd een kwartier voor affluiten bevestigd door een tweede treffer van de bezoekers. Otamendi tekende voor het balverlies, Firminho bezegelde het lot van de Citizens. Verdiende kwalificatie voor Liverpool dat in de heenmatch offensief uitblonk maar vooral in het defensief compartiment veel meer vertrouwen uitstraalde dan de leider in de Premier League. Derde nederlaag in één week voor Guardiola en co! Crisis? De Premier League kan het vermoedelijk niet meer ontsnappen maar dat is vermoedelijk niet meer dan een troostprijs voor Kevin De Bruyne en co.