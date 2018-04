Ronaldo onzichtbaar, maar Real kan finale al ruiken na blunder bij Bayern

Real Madrid staat met anderhalf been in de finale van de Champions League. In de halve finale ging de titelverdediger met 1-2 winnen op het veld van Bayern München. Zonder spetterend voetbal. De Duitsers kwamen op voorsprong, maar na een knappe goal van Marcelo en een faliekante blunder van Rafinha was er zelfs geen onzichtbare Cristiano Ronaldo nodig om met uitstekende kaarten richting de terugmatch te trekken.

Na het duel tussen outsiders Liverpool en AS Roma moesten Bayern München en Real Madrid onder elkaar uitmaken wie een eerste stap zetten richting favorietenstatus in de finale. De partij was ook wel een duel in de match tussen Arjen Robben en Cristiano Ronaldo. Maar van een echte krachtmeting tussen de twee kwam het nooit. De Nederlandse Man van Glas bleek nog maar eens hoe broos hij was door na nog geen vijf minuten al van het veld te moeten met een blessure.

Foto: EPA-EFE

Op dat moment had Bayern al een immense kans de nek omgewrongen. Amper 20 seconden was de wedstrijd ver toen de Real-defensie zich verslikte in de hoge druk van de Duitsers. Lewandowski legde zijn voorzet echter achter de volledig vrijstaande Müller waardoor die niet kon scoren.

De blessure van Robben temperde de thuisploeg in zijn aanvalslust. Bayern krimpte in, wat tot enkele schuchtere Spaanse pogingen zorgde. Carvajal was de enige die de bal tussen de palen kreeg, maar de verdediger vlamde recht in de armen van Ulreich.

Tik te veel

Het duurde bijna een half uur vooraleer Bayern bekomen was van het uitvallen van Robben. Net voor het half uur speelden de roodhemden de bezoekende verdediging met enkele tikken kinderlijk makkelijk uit verband, Kimmich legde niet af op de twee mee opgerukte ploegmaten en trapte vanuit een scherpe hoek voorbij Navas binnen. Al had de Costa Ricaan zijn korte hoek ook wel beter gesloten kunnen houden.

Foto: AP

Nadat Bayern-coach Heyckens enkele minuten later door ook een blessure bij Boateng al een tweede wissel moest opgebruiken, had het eigenlijk altijd 2-0 moeten staan. Ribery werd alleen voor het Madrileense doel gezet, maar tikte de bal op het moment van de waarheid net te ver voor zich uit. Een dure tik te veel, want vlak voor rust nam Marcelo een voorzet perfect in één tijd en de bal verdween onhoudbaar voorbij Ulreich in de verste hoek.

Blunder

Bij het begin van de tweede helft kwam Asensio van de bank en die heeft de reputatie van te scoren als die invalt. Dat was in München niet anders. Rafinha werkte de bal affreus slecht weg, recht in de voeten van Asensio, die de flater genadeloos afstrafte.

Foto: AFP

Een mokerslag voor Bayern, maar de Duitsers bleven voetballend de weg naar het doel te vinden, maar in de zone van de waarheid liep het meermaals mis. Ofwel bleef de bal in de kluts voor doel liggen, ofwel wilde het maar niet lukken voor een overigens erg bedrijvige Ribéry.

150 - Real Madrid have won 150 Champions League matches, becoming the first team to reach this milestone in the competition's history. Advantage. pic.twitter.com/qAaefbjMlZ — OptaJoe (@OptaJoe) April 25, 2018

En Ronaldo? Het was met een vergrootglas zoeken naar de Portugese superster, maar na zeventig minuten trapte hij de bal dan toch heerlijk tegen de netten. De goal telde evenwel niet, want hij had voordien de bal met zijn bovenarm meegegrist.

Foto: AFP

Drie minuten voor tijd kreeg Robert Lewandowski nog dé kans op de gelijkmaker, maar de Pool stifte zijn bal gewoon naast doel. Met de 1-2 kan Real Madrid de finale in Kiev al ruiken. En zeggen dat ze daarvoor een onzichtbare Ronaldo niet eens nodig hadden.