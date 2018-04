Knotsgekke avond: Liverpool wint dankzij weergaloze Salah, AS Roma nog niet uitgeteld na dolle slotfase

Liverpool heeft een uitstekende zaak gedaan in de heenmatch van de halve finales van de Champions League. The Reds overklasten 70 minuten lang AS Roma, stonden 5-0 voor en leken hun ticket voor de finale beet te hebben. Maar dan gebeurde wat niemand voor mogelijk hield. Plots stond AS Roma op en het scoorde nog twee keer: 5-2 was de einduitslag na een knotsgekke avond op Anfield. De strijd is nog niet gestreden, het belooft nog een warme avond te worden in Rome.

Zoals verwacht startte Simon Mignolet op de bank bij Liverpool. De Rode Duivel is al een tijdje tweede doelman achter de Duitser Loris Karius. Bij AS Roma stond Radja Nainggolan uiteraard wél in de basis. Anfield bruiste overigens voor de komst van de Romeinen, het traditionele ‘You’ll never walk alone’ zorgde voor een waar kippenvelmoment. Vooraf waren er wel wat onlusten in het stadscentrum. Enkele Italiaanse fans gingen de confrontatie aan met Engelse supporters en de politie.

Maar het kon de sfeer niet deren op Anfield. Liverpool begon ook het beste aan de partij. Salah trapte op doelman Alisson, Firmino schoot vanuit een scherpe hoek voorlangs. Ondertussen zorgde de lijnrechter voor hilariteit. Hij kreeg al na enkele minuten een nieuwe vlag, maar ook die was snel kapot. In afwachting van de herstelling deed hij moedig verder met enkel zijn stokje.

De eerste kansen waren dus voor Liverpool, maar AS Roma speelde goed mee in de openingsfase. Grote uitgespeelde kansen creëerden de bezoekers evenwel niet, dus stak Karius maar een handje toe. Kolarov haalde van ver verschroeiend uit, de Duitse doelman schatte de knal helemaal verkeerd in en zat er half naast. Tot opluchting van heel Liverpool spatte de pegel uiteen op de lat. The Reds zagen halfweg de eerste helft Oxlade-Chamberlain uitvallen, Wijnaldum was zijn vervanger.

Foto: REUTERS

Weergaloze Salah

De wedstrijd ging lang op en neer, maar met het halfuur in zicht schakelde Liverpool een versnelling hoger. De grote kansen stapelden zich plots op, maar Sadio Mané kende geen gelukkige eerste helft. Eerst legde hij de bal over doel toen hij alleen voor Alisson kwam, nadien mikte hij van in de zestien meter richting bovenste ring. Iets na het halfuur scoorde hij wel, maar de Senegalees werd terecht afgevlagd voor buitenspel.

‘Dan doe ik het maar’, dacht Mo Salah. De Egyptenaar - zondag nog uitgeroepen tot Speler van het Jaar in de Premier League - legde de bal goed voor zijn linkervoet, keek even naar doel en schilderde het leer dan prinshéérlijk in de winkelhaak: 1-0 en doelpunt 42 van het seizoen voor Salah. Uit respect voor zijn ex-ploeg, die hij vorige zomer verliet voor een transfersom van 42 miljoen euro, vierde hij ingetogen.

Foto: REUTERS

AS Roma kwam de klap niet te boven en holde nu achter een ongrijpbare bal aan. Lovren kopte op de lat, en Salah trapte op Allison. De 2-0 hing in de lucht en viel nog voor de rust. Salah legde een hoge bal met de hak tot bij Firmino. Die wachtte het goede moment af en stuurde zijn Egyptische ploegmaat alleen op doel af. Die faalde - uiteraard - niet en verdubbelde de voorsprong met een stiftertje: 2-0 met zijn 43e van het seizoen en Liverpool op rozen.

Foto: Photo News

Overrompeling

AS Roma moest herbronnen tijdens de rust, coach Eusebio Di Francesco bracht Patrik Schick in de plaats van Cengiz Ünder. Maar het bracht geen soelaas. Met een snedige tegenaanval speelde Liverpool de Italiaanse defensie nog een keertje aan flarden. Dit keer kroop Salah in de rol van aangever en hij bood Mané de 3-0 aan. Wie dacht dat Liverpool het wat rustiger aan zou doen na die derde goal, was er snel aan voor de moeite. Vijf minuten later werden de bezoekers weer helemaal uit verband getikt. Nu vond Salah Firmino en de Braziliaan pikte zijn doelpunt mee: 4-0, AS Roma helemaal uitgeteld.

Met Maxime Gonalons en Diego Perotti gooide Di Francesco nog twee verse krachten in de strijd, maar het schaap was al verdronken. De bodem moest echter nog bereikt worden. We zaten nog steeds maar aan minuut 68 toen Liverpool een corner mocht trappen. Bij Roma stonden ze ernaar te gapen, Firmino knikt de 5-0 tegen de touwen. Na minder dan 70 minuten in de heenmatch leek de halve finale al beslist. Bij Liverpool konden ze hun tickets richting Kiev al boeken. Althans, dat dacht men…

Foto: REUTERS

Toch nog spanning?

AS Roma leek pas na die 5-0 wakker te schieten en plots kon het wel kansen creëren. Schick verraste bijna Karius wanneer hij een pass van Lovren blokte, iets later moest de Duitse doelman goed plat op een kopbal van Florenzi. In minuut 73 kreeg Salah al een vroege applauswissel. Onder een oorverdovend lawaai ging de Egyptenaar naar de kant.

Met de 5-0 op het bord sloeg de nonchalance toch wat toe bij de thuisploeg en dat resulteerde alsnog in een tegendoelpunt. Nainggolan wipte de bal over de thuisdefensie, Dzeko kreeg zijn eerste echte kans van de match en faalde niet: het stond plots 5-1. Roma had zo zijn gewilde uitgoal beet met nog tien minuten voor de klok, maar niemand die geloofde dat dit een verschil zou maken.

Foto: Photo News

Liverpool was zijn aura echter kwijt. De Italianen vonden plots wel de ruimte en trokken hoopvol naar voren… met succes! De bal ging op de stip na hands van Milner, Perotti zette zich achter de bal en plaatste de elfmeter feilloos in doel: 5-2. Klopp zag het niet graag gebeuren.

Foto: REUTERS

Foto: AFP

Liverpool won dus wel met ruime cijfers en doet zo een uitstekende zaak met het oog op de finale, maar kan er toch niet helemaal gerust in zijn. De twee late tegengoals zijn een domper op de feestvreugde, The Reds moeten in Rome nog vol aan de bak. En in Rome gebeuren soms mirakels, vraag dat maar aan FC Barcelona…

Foto: REUTERS